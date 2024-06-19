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الرياضة

«جامع الكرات» يحطم رقم رونالدو

أردا جولر
20 يونيو 2024 01:00

دوسلدورف (الاتحاد)

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خطف أردا جولر لاعب منتخب تركيا الأنظار في أول ظهور له ببطولة «يورو 2024»، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز أمام جورجيا وسجل هدفاً عالمياً من تسديدة صاروخية أطلقها من خارج المنطقة، وحطم جولر رقماً صمد 20 عاماً، حيث استطاع، وهو كان بعمر 19 سنة و114 يوماً في يوم المباراة، أن يصبح أصغر لاعب يشارك في البطولة، ويسجل في أول مباراة له، وهو الرقم الذي كان مسجلاً باسم كريستيانو رونالدو، وظل صامداً في تاريخ اليورو منذ 20 عاماً، وتحديداً في نسخة عام 2004.
جولر بدأ لاعباً ناشئاً بفريق جنتشلر بيرليجي بأنقرة عام 2014، ثم لاحقاً أصبح جامعاً للكرات في سن الصغر، وأشهر صور التقطت له، وهو جامع لكرات مباراة طرابزون سبور في موسم 2017-2018 وانتقل إلى فنربخشة في 20 فبراير 2019 وبعد أقل من عامين، وقع عقده الاحترافي الأول مع فنربخشة عندما كان في الـ15 من عمره.
وتمكن جولر من إثبات موهبته، خلال وقت قصير مع فريقه حتى انتقل إلى ريال مدريد، واستدعي جولر إلى قائمة المنتخب التركي الأول، للمرة الأولى الخاصة بمباراتيه الوديتين ضد كل من اسكتلندا والتشيك بتاريخ 16 و19 نوفمبر 2022، حيث ارتدى قميص المنتخب للمرة الأولى بدخوله بالدقيقة 68 من عمر المباراة ضد تشيكيا.

رونالدو
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