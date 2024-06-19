انتعاش مبيعات الهدايا التذكارية لـ«يورو 2024»

دوسلدورف (الاتحاد)

في وسط المدن العشر المستضيفة لبطولة «يورو 2024»، وداخل مختلف الملاعب التي تشهد إقامة مباريات البطولة على أرضها، كان لافتاً انتشار أكشاك مبيعات الهدايا التذكارية بالبطولة، والتي كانت بمثابة علامة، خاصة للحدث الأهم في الكرة الأوروبية والعالمية.

لكن أبرز ما لفت الأنظار هو اهتمام الجماهير بشراء كل ما يخص اليورو، سواء القمصان التي تحمل شعارات البطولة أو الشالات وأدوات التشجيع، أو حتى هدايا تذكارية على شكل الدمية «ألبرت» تميمة البطولة التي هي على شكل دب صغير يرتدي قميص بشعار البطولة وحذاء بألوان علم ألمانيا.

كما تقدم محلات الهدايا الخاصة بالبطولة العديد من المنتجات في مختلف الأماكن المحطات الرئيسة في ألمانيا، كما أن هناك هدايا وتذكارات مخفضة لممثلي وسائل الإعلام، ولحاملي التذاكر، بالإضافة للأطفال.