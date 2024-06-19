«ظواهر الجولة الأولى» تفرض نفسها على أجواء «يورو 2024»

معتز الشامي (دوسلدورف)

انتهت الجولة الأولى من بطولة «يورو 2024»، التي تستضيفها ألمانيا، وتستمر حتى 14 من يوليو المقبل، ولكن لم تنته اللقطات الخاصة بأبرز ما جاء بأروقة البطولة هنا في ألمانيا بمختلف الملاعب والمدن المستضيفة، في بطولة تحظى باهتمام إعلامي كبير، حيث تخطى عدد ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، والتي تقوم بتغطية مباريات البطولة للقنوات الإعلامية المختلفة لأكثر من 6 آلاف إعلامي وصحفي.

وترصد «الاتحاد» أبرز المشاهد، التي خطفت الأنظار خلال الأيام الأولى من البطولة، عبر مشاهداتها للتغطيات الميدانية، حيث كان أول ما لفت الأنظار في مباراة الافتتاح هو ظهور توني كروس، العائد من الاعتزال الدولي مع منتخب «المانشافت»، لكن ليس لمستواه الفني، أو للأداء المميز الذي قدمه، ولكن لإصراره على عدم تغيير حذائه، حيث توقع الكثيرون أن يظهر كروس بحذاء جديد، ولكنه أصر على الحذاء نفسه الذي يرتديه منذ العام 2013، وهو أديداس «أديبيور 11 برو».



حذاء توني كروس «السحري» وأنف مبابي «المكسور» أول محاور الاهتمام

ركزت صحف ألمانية مثل «كيكر»، الضوء على استمرار كروس في إيمانه الكبير بحذائه الذي لا يغيّره منذ عام 2013، وقد حقق به الألقاب التي جمعها مع الريال، بالإضافة لنجاحاته مع منتخب بلاده وفوزه بالمونديال في 2014، وهي كلها محطات جعلت من كروس نجماً فوق العادة لمنتخب ألمانيا لريال مدريد.

وقال بيورجفين هيرنسون، أحد مديري شركة أديداس في تصريحاته لصحف ألمانيا عن سر ارتداء كروس الحذاء نفسه آخر 11 عاماً، إن اللاعب يتمسك بذلك الحذاء ولا يغيّره، مشيراً إلى أن أسماء أطفاله الثلاثة تم طباعتها على حذائه بالفعل، وتحديداً في منطقة النعل، وبالتالي على مر السنين، أصبحت قصة حذاء كروس جزءاً من أسطورته كلاعب كرة القدم لدرجة أن شركة أديداس أعادت إصدار نسخة منه في 2023، وكشف هرينسون أن الشركة حاولت إقناع كروس بارتداء حذاء جديد قبل البطولة، ولكنه رفض.



أنف مبابي

أما أبرز اللقطات الخاصة بالجولة الأولى من البطولة، فكانت في القصة خلف كسر أنف كيليان مبابي في مباراة فرنسا الافتتاحية أمام منتخب النمسا، وقد خرج مبابي من الملعب بعد حصوله على إنذار ظناً من الحكم أنه يدعي الإصابة، ولكن ما حدث أن اللاعب قد تعرض لكسر في الأنف بالفعل، وتم نقله إلى المستشفى، وقد هاجمت وسائل الإعلام الفرنسية بشدة حكم المباراة، ودافعت عن لاعب المنتخب، وقال إيرنست بلو مراسل «ليكيب» في البطولة لـ«الاتحاد»: «مبابي تعرض لتعامل غريب من طاقم التحكيم، الذي لم يحمه بشكل كافٍ، وظن أن اللاعب يدعي الإصابة، ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك، يجب على الحكام حماية اللاعبين الموهوبين بشكل أكبر من ذلك، والآن نحن أمام مشكلة ربما يغيب بسببها مبابي عن منتخب فرنسا لبقية مباريات الدور الأول».

ولم يجر مبابي عملية جراحية في المستشفى التي نقل إليها بعد المباراة، ولكن قلق جماهير اليورو من عدم متابعة نجم بقيمة وثقل مبابي، قد ألقت بظلالها بالفعل هنا في مختلف مدن ألمانيا، لاسيما على جماهير المنتخب الفرنسي كما يرى بلو.



جودة الملاعب

كان من الطبيعي أن تلفت الأنظار جودة ملاعب البطولة، خصوصاً لما تتمتع به ألمانيا من دولة كبرى في كرة القدم، حيث وفرة الملاعب والأندية واللاعبين المميزين، لكن في التحضير لليورو، كان هناك اهتمام كبير بكل التفاصيل الخاصة بالملاعب وتجهيزها بصورة أكثر وأدق للبطولة، خاصة بعد إضافة العديد من مساحات مواقف السيارات في 8 من 10 ملاعب مستضيفة، وزيادة السعة الاستيعابية لملعبين على الأقل.

وأكد يانس بانهوف، منسق ملعب دورتموند بالبطولة، أن اللجنة المحلية المنظمة زادت ما يصل إلى 1500 موقف جديد على المواقف السابقة لزيادة السعة الاستيعابية للجماهير وسائل الإعلام المتوقع حضورها للبطولة.

أما أبرز الظواهر الإيجابية الأخرى بخلاف الملاعب، فكانت بسهولة التنقل بين المدن المستضيفة وبقية مدن ألمانيا وأوروبا عموماً، وقد قامت اللجنة المنظمة بتقديم تذاكر مخفضة في مختلف وسائل النقل، سواء لممثلي وسائل الإعلام الذين يحملون البطاقة الإعلامية، أو الجماهير التي تحمل تذكرة المباريات، بحيث يتم تخفيض القطارات والمترو أيضاً، بنسبة تتراوح بين 65% لممثلي وسائل الإعلام، و30% للجماهير.

لكن على الجهة المقابلة كان استمرار أزمة التذاكر، بعد سيطرة «مافيا السوق السوداء» على المشهد، من أبرز الظواهر السلبية ليس فقط للجولة الأولى من البطولة، ولكنها ستستمر مع بقية الأدوار، وخصوصاً الإقصائية، التي ستشهد زخماً كبيراً، ورغبة أكبر في شراء التذاكر، وبالتالي مضاعفة سعرها ربما لـ20 ضعفاً.



ظهور بيلينجهام

ربما يكون جود بيلينجهام من الأسماء التي سيكون لها دور كبير في تلك النسخة من البطولة، لكن ما تم رصده بشكل مباشر خلال وجود الاتحاد في مباراة منتخب إنجلترا الأولى ضد صربيا، هي براعة وحضور جود بيلينجهام الذي واجه وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي بكل ثقة في النفس، وتحدث بكل تركيز وجدية عن الروح الحالية في معسكر منتخب إنجلترا والرغبة في التتويج باللقب.

بيلينجهام توج بلقب أفضل لاعب في المباراة الأولى، بعدما سجل هدف بلاده الوحيد، لكن في أروقة المؤتمر الصحفي لم يتخل عن تعامل ذكي مع ممثلي وسائل الإعلام لدرجه أنه أثرهم بدماثة خلقه وطريقته في الردود والقدرة على الإقناع، وأكدت شارلوت هاربور مراسلة «ذا أتليتك» أن بيلينجهام تطور كثيراً وأصبحت ثقته في نفسه تفوق عمره بكثير، حيث بات يقدم نفسه لاعباً من طراز عالمي أمامه طريق ممهدة ليصبح الأفضل في العالم خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير، وسيمثل فوزه مع بلاده بلقب يورو 2024 إذا ما تحقق، دوراً كبيراً في وضعه على سكة العمالقة الذين سبقوهو وعلى رأسهم ديفيد بيكهام، الذي كان يعرف كيف يجيد التعامل مع وسائل الإعلام، وهو نفس ما بات يجيده بيلينجهام حالياً.



انتعاش مبيعات الهدايا التذكارية للبطولة

في وسط المدن العشر المستضيفة للبطولة، وداخل مختلف الملاعب التي تشهد إقامة مباريات البطولة على أرضها، كان لافتاً انتشار أكشاك مبيعات الهدايا التذكارية بالبطولة، والتي كانت بمثابة علامة، خاصة للحدث الأهم في الكرة الأوروبية والعالمية.

لكن أبرز ما لفت الأنظار هو اهتمام الجماهير بشراء كل ما يخص اليورو، سواء القمصان التي تحمل شعارات البطولة أو الشالات وأدوات التشجيع، أو حتى هدايا تذكارية على شكل الدمية «ألبرت» تميمة البطولة التي هي على شكل دب صغير يرتدي قميص بشعار البطولة وحذاء بألوان علم ألمانيا.

كما تقدم محلات الهدايا الخاصة بالبطولة العديد من المنتجات في مختلف الأماكن المحطات الرئيسة في ألمانيا، كما أن هناك هدايا وتذكارات مخفضة لممثلي وسائل الإعلام، ولحاملي التذاكر، بالإضافة للأطفال.



«جامع الكرات» يحطم رقم رونالدو

خطف أردا جولر لاعب منتخب تركيا الأنظار في أول ظهور له بالبطولة، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز أمام جورجيا وسجل هدفاً عالمياً من تسديدة صاروخية أطلقها من خارج المنطقة، وحطم جولر رقماً صمد 20 عاماً، حيث استطاع، وهو كان بعمر 19 سنة و114 يوماً في يوم المباراة، أن يصبح أصغر لاعب يشارك في البطولة، ويسجل في أول مباراة له، وهو الرقم الذي كان مسجلاً باسم كريستيانو رونالدو، وظل صامداً في تاريخ اليورو منذ 20 عاماً، وتحديداً في نسخة عام 2004.

جولر بدأ لاعباً ناشئاً بفريق جنتشلر بيرليجي بأنقرة عام 2014، ثم لاحقاً أصبح جامعاً للكرات في سن الصغر، وأشهر صور التقطت له، وهو جامع لكرات مباراة طرابزون سبور في موسم 2017-2018 وانتقل إلى فنربخشة في 20 فبراير 2019 وبعد أقل من عامين، وقع عقده الاحترافي الأول مع فنربخشة عندما كان في الـ15 من عمره.

وتمكن جولر من إثبات موهبته، خلال وقت قصير مع فريقه حتى انتقل إلى ريال مدريد، واستدعي جولر إلى قائمة المنتخب التركي الأول، للمرة الأولى الخاصة بمباراتيه الوديتين ضد كل من اسكتلندا والتشيك بتاريخ 16 و19 نوفمبر 2022، حيث ارتدى قميص المنتخب للمرة الأولى بدخوله بالدقيقة 68 من عمر المباراة ضد تشيكيا.