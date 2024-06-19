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اعتماد تفاصيل النسخة الثانية من «الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة»

اعتماد تفاصيل النسخة الثانية من «الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة»
20 يونيو 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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عقدت اللجنة العلیا المنظمة لبطولة الإمارات لرمایة الأسلحة المرخصة 2024، اجتماعاً برئاسة محمد سھیل النیادي مدیر عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رئیس اللجنة العلیا المنظمة، وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في أبوظبي أعضاء اللجنة العلیا وممثلو أندیة الرمایة المشاركة وشركات الأسلحة الوطنیة.
وتم الإعلان عن موعد إطلاق البطولة في موسمھا الثاني الذي سیبدأ 11 أكتوبر وحتى 17 نوفمبر المقبل، واعتماد اللائحة الفنیة والتنظیمیة للبطولة وأنواع المسابقات والأندیة التي ستقام علیھا.
ومن المقرر أن تقام البطولة خلال مرحلة التصفیات في 6 أندیة على مستوى الدولة.  

محمد النيادي
الإمارات
أبوظبي
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