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الرياضة

ألمانيا أول المتأهلين إلى الدور الثاني في «يورو 2024»

ألمانيا أول المتأهلين إلى الدور الثاني في «يورو 2024»
19 يونيو 2024 22:11

شتوتجارت (أ ف ب)
بات المنتخب الألماني مستضيف نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، أول المتأهلين الى الدور الثاني، بعدما أكد انطلاقته القوية بفوز صريح على المجر 2-0 اليوم في شتوتجارت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
وسجّل جمالا موسيالا (22) والقائد إيلكاي جوندوجان (67) هدفي ألمانيا التي حققت فوزها الثاني بعد الأول على اسكتلندا 5-1 في المباراة الافتتاحية، فانفردت بالصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام سويسرا التي تلاقي اسكتلندا لاحقاً، فيما منيت المجر بخسارتها الثانية بعد الأولى أمام سويسرا (1-3).

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