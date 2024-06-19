ألمانيا أول المتأهلين إلى الدور الثاني في «يورو 2024»

شتوتجارت (أ ف ب)

بات المنتخب الألماني مستضيف نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، أول المتأهلين الى الدور الثاني، بعدما أكد انطلاقته القوية بفوز صريح على المجر 2-0 اليوم في شتوتجارت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وسجّل جمالا موسيالا (22) والقائد إيلكاي جوندوجان (67) هدفي ألمانيا التي حققت فوزها الثاني بعد الأول على اسكتلندا 5-1 في المباراة الافتتاحية، فانفردت بالصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام سويسرا التي تلاقي اسكتلندا لاحقاً، فيما منيت المجر بخسارتها الثانية بعد الأولى أمام سويسرا (1-3).