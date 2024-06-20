بني ياس يختار صربيا للمعسكر الصيفي

مراد المصري (أبوظبي)

اختار نادي بني ياس، صربيا، وجهة لإقامة معسكره التحضيري للموسم الجديد، وذلك مع تواصل الجهود لتعزيز صفوف الفريق ومواكبة تطلعات عشاق «السماوي».

وأعلن بني ياس عن تمديد عقد اللاعب حسن المحرمي، دون الكشف عن المدة، ليحافظ «السماوي» على استمرارية اللاعب الذي نشأ داخل أروقة النادي وصولاً للفريق الأول.

وأصبح المحرمي صاحب الـ 28 عاماً، أحد الأسماء المهمة في قائمة بني ياس، وهو الذي نال قرار الاستدعاء لصفوف منتخبنا الوطني أيضاً، ليأتي قرار التجديد مع منح المدافع الثقة ضمن عملية تجديد دماء الفريق للموسم المقبل الذي يتطلع فيه «السماوي» للتواجد بشكل أفضل عن الموسم الماضي.

وقام سالم عبيد الزعابي، المدير التنفيذي للنادي بتوقيع العقد مع اللاعب، وسط أجواء غلفها الحماس من المحرمي الذي يتطلع لتقديم المزيد من العطاء في صفوف الفريق.