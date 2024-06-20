الخميس 20 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«وايلد تايجر جودلفين» يخطف نجومية ثاني أيام «رويال أسكوت»

«وايلد تايجر جودلفين» يخطف نجومية ثاني أيام «رويال أسكوت»
20 يونيو 2024 10:30

محمد حسن (دبي)
انتزع جواد جودلفين «وايلد تايجر» بإشراف سعيد بن سرور فوزاً غالياً في ثاني أيام مهرجان رويال أسكوت خلال سباق «رويال هنت هانديكاب»، الذي أقيم مساء أمس «الأربعاء» بمضمار أسكوت البريطاني العريق.
وقاد الفارس أوشين ميرفي الجواد «وايلد تايجر» للفوز الرابع في مسيرته من خلال ست مشاركات، ولم يخيب جواد الخمس سنوات ابن الفحل «ّفرانكل» التوقعات في السباق الذي شهد مشاركة مجموعة كبيرة من المنافسين، ليخرج بفوز باهر متفوقاً بفارق رأس عن «سوني ليستون» الذي حل بالمركز الثاني.
وقال المدرب سعيد بن سرور الذي وصل للفوز رقم 39 في رويال أسكوت: «الجواد قدم مستويات متميزة هذا العام، ومنذ أن جاء إلى بريطانيا كان في أفضل حالاته، وكانت توجيهاتي للفارس أن يضعه في المقدمة وفعلاً فاز بشكل رائع، وأنا سعيد لكل فريق العمل في جودلفين».
وكشف بن سرور أن «وايلد تايجر» سينافس في سباق من الفئة الثالثة في مشاركته القادمة.

أخبار ذات صلة
قوارب المهاجرين إلى بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي
خيول الإمارات تسعى لمواصلة التألق في ثالث أيام «رويال أسكوت»
جودلفين
مهرجان رويال أسكوت
بريطانيا
الخيول
آخر الأخبار
«الإمارات للتعليم»
علوم الدار
"الإمارات للتعليم" تدعو أولياء الأمور للتسجيل في خدمات النقل المدرسي
اليوم 12:02
«جناح ليفربول» هدف برشلونة في «الميركاتو»
الرياضة
«جناح ليفربول» هدف برشلونة في «الميركاتو»
اليوم 12:00
81.7 مليار درهم رصيد تسهيلات بنوك الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الأول
اقتصاد
81.7 مليار درهم رصيد تسهيلات بنوك الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الأول
اليوم 11:48
"جامعة الإمارات" تتقدم بفارق 100 مركز في تصنيف التأثير لـ"مؤسسة تايمز" 2024
علوم الدار
"جامعة الإمارات" تتقدم بفارق 100 مركز في تصنيف التأثير لـ"مؤسسة تايمز" 2024
اليوم 11:36
دبا الحصن يُعسكر في تركيا
الرياضة
دبا الحصن يُعسكر في تركيا
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©