«وايلد تايجر جودلفين» يخطف نجومية ثاني أيام «رويال أسكوت»

محمد حسن (دبي)

انتزع جواد جودلفين «وايلد تايجر» بإشراف سعيد بن سرور فوزاً غالياً في ثاني أيام مهرجان رويال أسكوت خلال سباق «رويال هنت هانديكاب»، الذي أقيم مساء أمس «الأربعاء» بمضمار أسكوت البريطاني العريق.

وقاد الفارس أوشين ميرفي الجواد «وايلد تايجر» للفوز الرابع في مسيرته من خلال ست مشاركات، ولم يخيب جواد الخمس سنوات ابن الفحل «ّفرانكل» التوقعات في السباق الذي شهد مشاركة مجموعة كبيرة من المنافسين، ليخرج بفوز باهر متفوقاً بفارق رأس عن «سوني ليستون» الذي حل بالمركز الثاني.

وقال المدرب سعيد بن سرور الذي وصل للفوز رقم 39 في رويال أسكوت: «الجواد قدم مستويات متميزة هذا العام، ومنذ أن جاء إلى بريطانيا كان في أفضل حالاته، وكانت توجيهاتي للفارس أن يضعه في المقدمة وفعلاً فاز بشكل رائع، وأنا سعيد لكل فريق العمل في جودلفين».

وكشف بن سرور أن «وايلد تايجر» سينافس في سباق من الفئة الثالثة في مشاركته القادمة.