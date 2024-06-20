مبابي يُشعل «الحرب» في الريال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم الترحيب الشديد من جانب الجماهير بالإعلان عن وصول النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد رسمياً أول يوليو المقبل، لم تكن المشاعر فيما يبدو كذلك عند بعض أفراد الفريق، وخاصة النجمين البرازيليين فينسيوس جونيور ورودريجو جوس.

وإذا كان الأول لا يخشى على مركزه كجناح أيسر في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الذي يعتبره ورقته الرابحة الأولى حتى الآن، فإن رودريجو يساوره القلق الشديد بشأن مشاركته أساسياً، ولهذا يبدو أكثر توتراً وتأثراً بمجيء مبابي، لأن مركزه قد يصبح مهدداً، إذا لجأ أنشيلوتي إلى طريقة 4-4-2، بدلاً من 4-3-3.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن هناك سبباً آخر يجعل النجمين البرازيليين غير مرتاحين لوجود هداف كأس العالم الأخيرة 2022، هو خروج مبابي مؤخراً بتصريحات قال فيها إن بطولة كأس الأمم الأوروبية أهم وأكثر قوة وإثارة، وأصعب من كأس العالم وكوبا أميركا، وهو ما اعتبره النجمان البرازيليان نوعاً من الإهانة والاحتقار لكرة أميركا الجنوبية.

غير أن الصحيفة أكدت أن انتقال بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، صفقة رائعة للريال بكل المقاييس، حتى وإن كان يمكن تفهم وجهة نظر بعض اللاعبين الآخرين الذين يرون أن فرص مشاركتهم قد تصبح معدومة بوصول مبابي، مثل البرازيلي الشاب إندريك، والإسباني خوسيلو، والمغربي إبراهيم دياز، والتركي أردا جولرعلى وجه الخصوص.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها، إن أنشيلوتي وجهازه المعاون مطالبون بإيجاد الصيغة المناسبة للتعامل مع الظروف الجديدة، وبطريقة لا تؤدي إلى نشوب «حرب داخلية»، أو حدوث انفجار في «غرفة الملابس».

وذكرت مصادر صحفية مستقلة أن هناك أندية أوروبية كبيرة ترغب في التعاقد مع البرازيلي رودريجو، وعلى استعداد لإغرائه براتب كبير، منها أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، غير أن اللاعب يتمسك بوجوده في «سانتياغو برنابيو» وعلى استعداد للقتال من أجل الاحتفاظ بمكانه أساسياً في تشكيلة أنشيلوتي.