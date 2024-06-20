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الرياضة

دبا الحصن يُعسكر في تركيا

دبا الحصن يُعسكر في تركيا
20 يونيو 2024 11:30

فيصل النقبي (الشارقة)

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اختارت إدارة نادي دبا الحصن لكرة القدم، تركيا وجهة لمعسكر الفريق الأول الخارجي، الذي يبدأ في منتصف يوليو المقبل في فترة الإعداد الثانية.
وجاء اختيار الجمهورية التركية بسبب توفر الملاعب والبنية التحتية اللازمة لإقامة التدريبات والمباريات مع الفرق المختلفة.
من جانب آخر، وافقت إدارة نادي خورفكان على طلب نظيرتها في دبا الحصن بأداء المباريات في استاد صقر بن محمد القاسمي، حتى تنتهي أعمال البناء والتجديد في النادي.
وتوجهت إدارة الحصن بالشكر الجزيل لإدارة خورفكان، ومجلس الشارقة الرياضي على التسهيلات الكبيرة المقدمة للفريق.

دبا الحصن
دوري أدنوك للمحترفين
مجلس الشارقة الرياضي
خورفكان
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