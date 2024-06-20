«جناح ليفربول» هدف برشلونة في «الميركاتو»

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن صرف باريس سان جيرمان الفرنسي النظر عن التفكير في ضم الجناح الدولي الكولومبي لويس دياز «27 عاماً» لاعب ليفربول الإنجليزي، يقترب برشلونة بخطى سريعة من التفاوض مع اللاعب نفسه، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية، التي تفتح أبوابها في أول يوليو المقبل.

وذكرت مصادر صحفية موالية للبارسا، أن برشلونة بصدد تحديد أهدافه، حيث اجتمع ديكو، المدير الرياضي مع الألماني هانسي فليك، المدير الفني من أجل تحديد احتياجات الفريق وأولوياته هذا الصيف.

وكان هناك اتفاق واضح بين الرجلين على اسم الكولومبي لويس دياز، ويولى ديكو اهتماماً كبيراً بالانتهاء من هذا الأمر على وجه السرعة.

وكشفت صحيفة «سبورت» النقاب عن أن ممثلي دياز يلتقون هذا الأسبوع بمسؤولي برشلونة، ويتم اللقاء في الولايات المتحدة، حيث يوجد اللاعب هناك مع منتخب بلاده، للمشاركة في بطولة كوبا أميركا المقامة هناك.

وقالت الصحيفة إن تلك هي الخطوة الرسمية الأولى التي يبدأها برشلونة من أجل التعاقد مع هذا اللاعب، ومن المتوقع أن يكثف «البلاوجرانا» جهوده، خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على خدماته.

وتبقى الخطوة الأهم بعد ذلك، حيث يتعين على إدارة البارسا الإتفاق مع مسؤولي ليفربول وإقناعهم بالاستغناء عن خدمات الجناح الكولومبي، غير أن بعض المصادر الصحفية الإنجليزية المقربة من ليفربول، ذكرت أن «الريدز» لن يوافق على رحيل ديازبسعر زهيد، وإنما قد يطلب رقماً كبيراً، يعجز برشلونة عن تدبيره في ظل أزمته المالية الطاحنة.

بدأ لويس فرناندو دياز، المولود في 13 يناير1997، مسيرته الكروية في نادي بارانكيا بدوري الدرجة الثانية الكولومبي 2016، وسرعان ما لفت إليه الأنظار بسرعته ومهاراته الفنية العالية، ما أدى إلى انتقاله إلى أتلتيكو جونيور في الدرجة الأولى 2017، وفي 2019 شد الرحال إلى البرتغال، حيث لعب لبورتو مقابل 7 ملايين يورو وتألق هناك، ما شجع ليفربول على التفكير في ضمه، وهوما حدث فعلاً في يناير 2022، بموجب عقد قيمته 45 مليون يورو. كما لعب لمنتخبي الشباب تحت 20 و23 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2019.