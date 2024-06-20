البطائح يختار سلوفينيا ويبحث عن «بديل بومال»

علي معالي (دبي)

استقر الكرواتي جوران توميتش، مدرب فريق البطائح على اختيار سلوفينيا لإقامة المعسكر الخارجي، استعداداً للموسم الكروي الجديد 2024-2025، على أن يبدأ المعسكر في منتصف الشهر المقبل، ويخوض خلاله «الراقي» عدداً من المباريات الودية متدرجة المستوى، وسوف ينقل توميتش من كرواتيا إلى سلوفينيا مباشرة للانضمام لمعسكر الفريق هناك.

وقبل السفر إلى سلوفينيا سوف يستقر الفريق على اختيار الأجنبي الرابع بديلاً للكاميروني بيتروس بومال، وكذلك اختيار مقيم جديد بدلاً من سيكو بابا، الذي سيكون ضمن صفوف العين في الموسم الجديد بعد الاتفاق بين الطرفين، ورغبة اللاعب في الانتقال.

وتعتبر صفوف «الراقي» مستقرة نسبياً بخصوص اللاعبين الأجانب، حيث يوجد البرازيلي باولينهو، والإيفواري أولريش ميليكي، والكاميروني أناتولي أبانج، وديني بورخيس من الرأس الأخضر، إضافة إلى المقيم البرازيلي ألفارو دي أوليفيرا، في الوقت الذي تم منح الضوء الأخضر لأكثر من لاعب مواطن بالانتقال وعدم التجديد معهم مثل أحمد موسى، إسماعيل عمر، علي الظنحاني.

ومن المتوقع التعاقد مع عبدالعزيز هيكل بعد انتهاء فترة إعارته، واقتراب انتهاء عقده في الوقت نفسه مع شباب الأهلي، لينضم إلى البطائح بعقد جديد وانتقال نهائي، ومن المنتظر كذلك أن يطلب البطائح تجديد إعارة محمد جمعة بيليه، ودرويش محمد بناء على رغبة توميتش، وأهمية وجودهما في صفوف الفريق بالموسم الجديد.