خربين ونور الله «الأبرز» بين 31 لاعباً في مشوار الوحدة بالدوري

علي معالي (أبوظبي)

اعتمد الوحدة على 31 لاعباً، خلال مشواره في دوري أدنوك لموسم 2023-2024، والذي احتل فيه «العنابي» المركز الخامس برصيد 42 نقطة، وتولى قيادة الفريق، خلال الموسم، مدرستان تدريبيتان مختلفتان، الأولى تمثل القارة الأفريقية، حيث كانت بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والنهاية مع الصربي جوران، ومع هذين المدربين تم الدفع بـ 31 لاعباً، وكان الأكثر مشاركة هو أحمد نور الله، الذي شارك في 26 مباراة، بواقع 2202 دقيقة.

ولم يكن نور الله الأكثر مشاركة فقط، بل كان الأكثر صناعة للأهداف «التمريرات الذهبية»، بواقع 7 تمريرات، إضافة إلى تسجيله 6 أهداف، وكذلك هو أكثر اللاعبين المشاركين أساسيين برصيد 25 مباراة، ولم يخيب نور الله (31 عاماً)، ظن المدربين فيه، خلال مشوار هذا الموسم.

وجاء في المركز الثاني للاعبين الأكثر مشاركة في صفوف الوحدة، المدافع علاء الدين زهير بـ 24 مباراة، بواقع 2160 دقيقة، وسجل هدفاً واحداً كان في مرمى الجزيرة في اللقاء الذي انتهى لمصلحة الوحدة 2-1، وهو صاحب أكبر عدد من التمريرات الناجحة بالفريق برصيد 1562 تمريرة، وحل في المركز الثالث في نسبة المشاركة المدافع البرازيلي لوكاس بيمنتا بـ 2146 دقيقة في 24 مباراة، وهو صاحب تمريرة ذهبية واحدة، وسجل هدفين في مرمى شباب الأهلي وخورفكان.

ويأتي في المركز الرابع السوري عمر خربين بـ 2060 دقيقة في 25 مباراة، وتصدر قائمة الهدافين للموسم برصيد 18 هدفاً، وهو أول هداف عربي في تاريخ دوري الاحتراف الإماراتي، الذي انطلق موسم 2008-2009، وقام خربين بصناعة هدفين خلال الموسم، ويعتبر هذا الموسم هو الأفضل تهديفاً في مشواره الاحترافي، سواء بملاعبنا أم بالسعودية أم بالعراق ومصر.

وفي المركز الخامس، جاء البرازيلي آلان ماركيز (33 عاماً)، برصيد 2033 دقيقة في 23 مباراة، وسجل 3 أهداف، وقام بـ 5 تمريرات ذهبية، وهو صاحب المراوغات الناجحة بالفريق برصيد 48، وانتقل اللاعب مع نهاية الموسم إلى صفوف فريق بوتافوجو البرازيلي، ويستعد في الوقت الراهن للمشاركة مع فريقه الجديد.

وعن بقية مشاركات لاعبي الفريق، فجاءت متفاوتة، محمد الشامسي لعب 9 مباريات، بواقع 810 دقائق، راشد علي 16 مباراة، بواقع 1396 دقيقة، زايد أحمد لعب مباراتين، بواقع 134 دقيقة، خالد بطي 15 مباراة (979 دقيقة)، روبين كانيدو 21 مباراة (1205 دقائق)، عبدالله الكربي 15 مباراة (1074 دقيقة)، سلطان الزعابي 12 مباراة (677 دقيقة)، عبدالرحمن صالح مباراتين (52 دقيقة)، ومثلهما فارس جمعة (14 دقيقة)، راشد عصام مباراة واحدة( 12 دقيقة)، محمد علي 12 مباراة (742 دقيقة)، منصور صالح 5 مباريات (226 دقيقة)، طحنون الزعابي 14 مباراة (567 دقيقة)، عبدالله المنهالي 17 مباراة (1121 دقيقة)، مانع عايض 13 مباراة (364 دقيقة)، عبدالعزيز محمد 3 مباريات (128 دقيقة)، الأوزبكي هوجيمات أركينوف 9 مباريات (719 دقيقة)، سهيل المنصوري 3 مباريات (130 دقيقة)، الروسي باكاييف 19 مباراة (1176 دقيقة)، إسماعيل مطر 19 مباراة (385 دقيقة)، والقيرغيزستاني أفتانديل دويشويف 5 مباريات (136 دقيقة)، والأرجنتيني فاكوندو 23 مباراة (1678 دقيقة)، والسنغالي موسى سنجور مباراة واحدة (22 دقيقة)، منصور سعيد 6 مباريات (96 دقيقة)، سالم السومحي 6 مباريات (224 دقيقة)، محمود خميس دقيقة واحدة في مباراة واحدة.