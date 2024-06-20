إسبانيا وإيطاليا.. المواجهة تنطلق خارج الملعب «مبكراً»!

مراد المصري (أبوظبي)

قبل ساعات من ضربة بداية لقاء إسبانيا وإيطاليا الليلة، ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا 2024، يبدو أن المواجهة انطلقت بالفعل خارج الملعب مبكراً.

البداية جاءت من المؤتمرات الصحفية قبل اللقاء، بعدما رد لوتشيانو سباليتي على ممثلي وسائل الإعلام الإسبانية، وقال: «أنا احب ثقافة كرة القدم الإسبانية، إلا أن هناك العديد من الطرق للعب كرة القدم بشكل جيد، وإسبانيا تفعل ذلك، لكنها ليست الوحيدة التي تلعب بشكل جيد، لا تبالغوا في تقدير أنفسكم على أنكم الوحيدون الذين تلعبون بأسلوب جيد، حيث إن هناك كرة قدم تلعب بأساليب أخرى أيضاً».

ورد لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، وقال: «نحن نحب أن نلعب كل مباراة من أجل الفوز، هذه المواجهة هي الأهم بالنسبة لنا، ونحن نعرف بعضنا جيداً».

وفي إيطاليا جاء الاحتفال باستعراض قميص عملاق للمنتخب، إلا أن اللافت هو موقع اختيار عرض هذا القميص، بوضعه على «السلالم الإسبانية»، الموقع التاريخي الشهير في العاصمة روما، في إشارة غير مباشرة للإسبان، وهو ما التقطته وسائل الإعلام في بلاد «الماتادور»، واعتبرته رسالة كروية مبطنة قبل صافرة البداية.

وللعلم يعتبر منتخبا إسبانيا وإيطاليا المواجهة الأكثر تكراراً في نهائيات أمم أوروبا، وهي التي ستقام للمرة الثامنة، بعدما عرفت المواجهات السابقة الكثير من اللحظات التاريخية، ومن أبرزها عندما تفوق المنتخب الإسباني بفارق ركلات الترجيح على نظيره الإيطالي في ربع النهائي، لينطلق لاحقاً نحو معانقة اللقب وفتح صفحة الألقاب الكبرى مجدداً للكرة الإسبانية، إذ عاد وواجه المنتخب الإيطالي في نهائي عام 2012، وتفوق عليه مجدداً، إلا أن «الآزوري» ثأر من منافسه بالفوز عليه في نصف نهائي النسخة الماضية، ليواصل المضي قدماً نحو الفوز باللقب.