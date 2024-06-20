أبوظبي تستضيف ختام «عالمية السوبر كروس» 4 ديسمبر

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أبوظبي استضافتها منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم للسوبر كروس، المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للدراجات النارية (2024 FIM) في 4 ديسمبر المقبل في الاتحاد أرينا، جزيرة ياس، حيث تحتضن منافسات الجولة الأخيرة لكل من بطولة العالم للسوبر كروس والفورمولا- 1 خلال أسبوع في جزيرة ياس في ديسمبر.

وأعلنت شركة «إس أكس جلوبال»، الشركة المروّجة لمنافسات بطولة العالم للسوبر كروس المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للدراجات النارية، أن الاتحاد أرينا في أبوظبي ستستضيف الجولة الختامية لمنافسات بطولة العالم للسوبر كروس لعام 2024.

بعد موسم تجريبي ناجح للغاية في عام 2022، توسعت من خلاله البطولة في أسواق جديدة في عام 2023 - شهدت حصول نجم الدراجات النارية الألماني، كين روكزين، على اللقب الثاني لبطولة العالم ضمن فئة (WSX)، في حين حفر البريطاني ماكس أنستي اسمه على تاج بطولة العالم ضمن منافسات فئة (SX2).

استضافت أبوظبي بطولة العالم للسوبر كروس للمرة الأولى الموسم الماضي، واستقطبت حشوداً عالمية لواحدة من أكثر البطولات تشويقاً لعام 2023، والتي شهدت منافسة شديدة بين كل من «روكزين» و«جوي سافاتجي» و«دين ويلسون» و«فينسي فرايز» وجهاً لوجه في أمسية مذهلة من السباقات، وفي هذا العام تقام هذه المنافسات قبل أربعة أيام من سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا- 1، ومن المقرر أن تجتذب نهائيات عام 2024 جمهوراً عالمياً مرة أخرى، لترسخ مكانة أبوظبي الريادية باعتبارها وجهة مميزة لكبرى الفعاليات الرياضة العالمية هذا الموسم.

كما كشفت بطولة العالم للسوبر كروس أيضاً عن الروزنامة المؤقتة الكاملة للعام المقبل، حيث من المقرر أن تبدأ منافسات الجولة الأولى في 26 أكتوبر المقبل في ملعب «بي سي بليس» (BC Place) في فانكوفر، كندا، قبل التوجه إلى بيرث، أستراليا، والتي ستشهد إقامة جولتين متتاليتين في الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر في «إتش بي إف بارك» (HBF Park). ثم ستتجه السلسلة بعد ذلك إلى أبوظبي حيث ستشهد منافسات الجولة الختامية وتتويج بطل العالم لموسم 2024 في 4 ديسمبر.

وفي هذا السياق، قال آندي إدواردز، الرئيس التنفيذي لشركة «إس إكس غلوبال»: «بعد النجاح الذي حققه حدث العام الماضي، يسعدنا أن نعود إلى أبوظبي والاتحاد أرينا في عام 2024. وهذه المرة، مع استضافة منافسات الجولة الحاسمة من البطولة، والتي ستحظى بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور من على مقاعدهم، والتمتع بالإثارة الكاملة حتى اللحظات الأخيرة».

في حين قال علي البشر، المدير التنفيذي لتطوير رياضة السيارات لدى إثارة: «يسعدنا أن نعلن عن استضافة جزيرة ياس لمنافسات جائزة أبوظبي الكبرى لسباقات السوبر كروس للعام الثاني على التوالي، ومع تزامن إقامة هذا الحدث خلال أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في أبوظبي، يمكن لعشاق رياضة المحركات الاستمتاع بالإثارة المتتالية، مع فرصة لحضور نهائيين لبطولة العالم في أسبوع واحد».

واختتم حديثه: «تعتبر عودة منافسات بطولة العالم للسوبر كروس إلى الاتحاد أرينا بمثابة شهادة على التزام إثارة بتقديم أحداث رياضية وترفيهية عالمية المستوى في المنطقة، وإظهار تنوع المكان لاستضافة أحداث بهذا الحجم، وجعل إمارة أبوظبي وجهة رائدة للفعاليات والأحداث العالمية».



روزنامة البطولة لعام 2024

الجولة

الجائزة

المكان

التاريخ

1

جائزة كندا الكبرى

فانكوفر، كندا

26 أكتوبر 2024

2

جائزة أستراليا الكبرى - الجولة الأولى

برث، أستراليا

23 نوفمبر 2024

3

جائزة أستراليا الكبرى - الجولة الثانية

برث، أستراليا

24 نوفمبر 2024

4

جائزة أبوظبي الكبرى

أبوظبي، الإمارات

4 ديسمبر 2024