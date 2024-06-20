اتحاد السلة يعلن بدء تطبيق لائحة انتقال اللاعبين فوق 30 عاماً

دبي (وام)

أعلن اتحاد كرة السلة، بدء تطبيق لائحة انتقال اللاعبين فوق 30 عاماً، والتي تطبق للمرة الأولى، واستمرار تلقي طلبات التسجيل حتى 28 يونيو الجاري، للموسم الرياضي 2024 - 2025، على أن يتم تحديد فترة تسجيل انتقالات اللاعبين لهذه الفئة بشكل سنوي.

وحدد الاتحاد مجموعة من الشروط لصحة الانتقال، أبرزها ألا يقل عمر اللاعب عند طلب الانتقال عن 30 سنة خلال فترة التسجيل المحددة من قبل الاتحاد، مع السماح للاعبي الأندية فوق 30 سنة المسجلين في كشوفات الأندية طلب التسجيل أو الانتقال إلى أندية الدولة عبر لائحة الانتقال.

وأكد اللواء (م) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، أنه يُسمح لكل نادٍ بتسجيل لاعبين اثنين من فئة فوق الـ30 سنة فقط سنوياً، وبما لا يتعارض مع تعميمات الاتحاد الأخرى.