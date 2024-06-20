قصة حزينة.. ممفيس ديباي يُسقط اسم والده من «قميص هولندا»

معتز الشامي (ميونيخ)

لفت الأنظار ظهور ممفيس نجم منتخب هولندا من دون اسم والده على القميص، فقط اسمه الأول، وذلك منذ ظهوره الأول، وقد ذكرت بعض وسائل إعلام ألمانية وهولندية قصة هذا الجانب، الذي كشف عن معاناة نجم هجوم «الطواحين»، وهو ما يثبت أنه في بعض الأحيان قد تكون حياة بعض اللاعبين قاسية في مرحلة البدايات، وربما بعضها يكون لها بعداً عائلياً.

وأشارت وسائل إعلام ألمانية وهولندية إلى أن عدم ظهور اسم والد ممفيس على قصة حزينة يعاني منها لاعب «الروخي بلانكوس»، حيث اتخذ مهاجم «الطواحين» هذا القرار بعد أن تخلي والده عنه وعن أسرته وهو في عمر الأربع سنوات، وقال ديباي بخصوص واقعة والده معه: «لن أسامحه أبداً.. لا تناديني ديباي، بل نادني ممفيس».

وتابع: «لا أريد أن أشرح بالضبط ما حدث في المنزل، لأنني لا أريد أن أشعر بالخجل»، وكان هذا في حديث مع أحد الصحفيين التابعين لصحيفة «ماركا» الإسبانية.

وأضاف: «هذه الأشياء جزء من حياتي، إنها ليست جزءاً من كرة القدم، لقد مررت بمواقف صغيرة، وهذا يجعلني قوياً».

ورداً على تلك التصريحات خرج والد ممفيس، دينيس ديباي الأيام الماضية، يتوسل إلي نجله من أجل أن يعود له مجدداً، قائلاً في تصريحات نقلتها مختلف وسائل الإعلام: «أتمنى أن تعود العلاقة بيننا، إنه ابني وأنا أحبه، أنا لم أتركه، هذا غير صحيح، أنا أول من أعطاه كرة قدم».