الخميس 20 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قصة حزينة.. ممفيس ديباي يُسقط اسم والده من «قميص هولندا»

قصة حزينة.. ممفيس ديباي يُسقط اسم والده من «قميص هولندا»
20 يونيو 2024 18:00

معتز الشامي (ميونيخ)
لفت الأنظار ظهور ممفيس نجم منتخب هولندا من دون اسم والده على القميص، فقط اسمه الأول، وذلك منذ ظهوره الأول، وقد ذكرت بعض وسائل إعلام ألمانية وهولندية قصة هذا الجانب، الذي كشف عن معاناة نجم هجوم «الطواحين»، وهو ما يثبت أنه في بعض الأحيان قد تكون حياة بعض اللاعبين قاسية في مرحلة البدايات، وربما بعضها يكون لها بعداً عائلياً.
وأشارت وسائل إعلام ألمانية وهولندية إلى أن عدم ظهور اسم والد ممفيس على قصة حزينة يعاني منها لاعب «الروخي بلانكوس»، حيث اتخذ مهاجم «الطواحين» هذا القرار بعد أن تخلي والده عنه وعن أسرته وهو في عمر الأربع سنوات، وقال ديباي بخصوص واقعة والده معه: «لن أسامحه أبداً.. لا تناديني ديباي، بل نادني ممفيس».
وتابع: «لا أريد أن أشرح بالضبط ما حدث في المنزل، لأنني لا أريد أن أشعر بالخجل»، وكان هذا في حديث مع أحد الصحفيين التابعين لصحيفة «ماركا» الإسبانية.
وأضاف: «هذه الأشياء جزء من حياتي، إنها ليست جزءاً من كرة القدم، لقد مررت بمواقف صغيرة، وهذا يجعلني قوياً».
ورداً على تلك التصريحات خرج والد ممفيس، دينيس ديباي الأيام الماضية، يتوسل إلي نجله من أجل أن يعود له مجدداً، قائلاً في تصريحات نقلتها مختلف وسائل الإعلام: «أتمنى أن تعود العلاقة بيننا، إنه ابني وأنا أحبه، أنا لم أتركه، هذا غير صحيح، أنا أول من أعطاه كرة قدم».

أخبار ذات صلة
مبابي مع «الديوك».. مفاجأة وجدل قبل مواجهة هولندا!
منتخب صربيا يُهدد بالانسحاب من «اليورو» بسبب «الهتافات العنصرية»
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة
ممفيس ديباي
منتخب هولندا
كأس الأمم الأوروبية
يورو 2024
آخر الأخبار
فاطمة بنت مبارك تستقبل سفيرات الدولة في الخارج
علوم الدار
فاطمة بنت مبارك تستقبل سفيرات الدولة في الخارج
اليوم 20:00
رومانيا تقرر إرسال منظومة باتريوت إلى أوكرانيا
الأخبار العالمية
رومانيا تقرر إرسال منظومة باتريوت إلى أوكرانيا
اليوم 19:29
«الأمن السيبراني» يوصي بضرورة تحديث متصفح جوجل كروم لسد الثغرات الأمنية
علوم الدار
«الأمن السيبراني» يوصي بضرورة تحديث متصفح جوجل كروم لسد الثغرات الأمنية
اليوم 19:22
تمرين أوروبي لدعم الاستعداد للهجمات الإلكترونية واسعة النطاق في قطاع الطاقة
الأخبار العالمية
تمرين أوروبي لدعم الاستعداد للهجمات الإلكترونية واسعة النطاق في قطاع الطاقة
اليوم 19:11
«حكماء المسلمين» يدعو لتعزيز الدعم الإنساني لملايين اللاجئين حول العالم
الأخبار العالمية
«حكماء المسلمين» يدعو لتعزيز الدعم الإنساني لملايين اللاجئين حول العالم
اليوم 19:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©