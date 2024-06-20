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الرياضة

دبي تستضيف «ملتقى الذكاء الاصطناعي في الرياضة» 25 يونيو

دبي تستضيف «ملتقى الذكاء الاصطناعي في الرياضة» 25 يونيو
20 يونيو 2024 21:47

دبي (وام)
تستضيف دبي «ملتقي دبي الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار نحو «صناعة مستقبل الرياضة» بمشاركة كبرى الشركات العالمية والمتخصصين الدوليين في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك يوم 25 يونيو الجاري.
يجمع الملتقي أكبر الجهات والشركات المختصة في استخدامات الذكاء الاصطناعي والابتكار في الرياضة، ويستعرض أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال للمؤسسات والكيانات الرياضية.
يوفر التجمع فرصاً للتواصل والتعاون ومشاركة رفيعة المستوى مع صناع القرار وأصحاب القرار في تلك الشركات محاكيا بذلك ملتقيات مماثلة عقدت في كل من مدريد ولندن وباريس ونيويورك وسنغافورة وملبورن وبوينس آيرس وساو باولو.
يتحدث في الملتقى نخبة من صناع القرار في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية، وفي مقدمتهم سيباستيان لانسيسترمير مدير إدارة الرياضة والشركات في مايكروسوفت والرئيس التنفيذي لمركز الابتكار الرياضي الدولي، وإينيجو بونيلا من شركة سبورتيان المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الرياضي، والتي تعمل على تحليل البيانات والأرقام في الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، وشركة نيلسين، وألترا إكس.
يستهدف الملتقى الكوادر العاملة في الأندية والشركات الرياضية الحكومية والخاصة والأكاديميات الرياضية، والشركات العاملة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي الرياضي، والجامعات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والمدربين الرياضيين وأفراد الأجهزة الفنية والطبية والإدارية للفرق الرياضية بمختلف تخصصاتهم الرياضية والفنية وأصحاب ومدراء المنشآت الرياضية، ومنظمي الفعاليات الرياضية، والخبراء والمختصين.

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