تكثيف التواجد الأمني في «يورو 2024»

ميونيخ (الاتحاد)

بدأت الجهات المعنية في ألمانيا في زيادة تكثيف التواجد الأمني في مختلف أماكن تجمعات الجماهير خلال بطولة أمم أوروبا، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت من جماهير صربيا وألبانيا وكرواتيا، والتي تفاعلت معها بعض جماهير أخرى بالاشتباك في بعض الأماكن المتفرقة.

وتم الدفع بتلك التعزيزات بالفعل وفق ما أعلنت عنه اللجنة المنظمة للبطولة، منعا لوجود أي احتكاكات من أي نوع، لاسيما في المناطق التي يتجمع فيها الجماهير بالمطاعم والساحات الكبيرة في أغلب المدن.

وكان مشجع إنجليزي قد أصيب بالإضافة إلى ضابط شرطة ألماني، بجروح في الرأس، بعد أن هاجم مثيرو الشغب الإنجليز الملقبين بـ«الهوليجانز» حانة لمشجعي صربيا قبل مباراة صربيا وإنجلترا في بطولة اليورو، حيث تم استهداف عشرات المشجعين الصرب «وفق ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإنجليزية»، الذين كانوا يقفون خارج حانة في شارع «أرمينشتراسه» في وسط مدينة جيلسنكيرشن وذلك وفقاً لشهود عيان على أعمال العنف، لكن فر مرتكبو أعمال العنف من مكان الحادث مع وصول حوالي 200 من شرطة مكافحة الشغب الألمانية إلى المكان.

وكان أكثر من 30 ألف مشجع إنجليزي قد وصلوا إلى مدينة جيلسنكيرشن لحضور مباراة صربيا، وتم تصنيف المباراة على أنها «عالية الخطورة» بسبب سمعة جماهير الفريقين، حيث حذرت الشرطة الأسبوع الماضي من أن ما يصل إلى 500 من «الهوليجانز» العازمين على العنف قد يسعون إلى إثارة المشاكل.