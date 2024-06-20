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الرياضة

خيول الإمارات تعلن التحدي في رابع أيام مهرجان «رويال أسكوت»

خيول الإمارات تعلن التحدي في رابع أيام مهرجان «رويال أسكوت»
21 يونيو 2024 00:58

محمد حسن (دبي)

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تخوض خيول الإمارات عصر اليوم، فعاليات اليوم الرابع لمهرجان رويال أسكوت، الذي انطلق الثلاثاء الماضي، ويتألف من سبعة أشواط، يبرز منها سباق «كومنولث ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى الذي يقام في الشوط الثاني.
ويمثل خيول الإمارات فيه ثنائي الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «إنشرين»، بإشراف كيفن رايان وقيادة توم ايفانز، و«إيليت ستيتاس»، بإشراف كيه آر بروك، وقيادة كليفورد لي.
وتمثل الإمارات في الشوط الأول على لقب سباق الباني ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر، ثلاث مهرات هي «ماونتين بريز» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، و«توافيق» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، بإشراف آرشي واتسون، وقيادة هولي دويل، و«ند الشبا سنو» لجابر عبدالله، بإشراف مايكل أبلبي وقيادة روزا رايان. 
ويشهد الشوط الثالث سباق كورنيشن ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل، بطلتي الـ 1000 جينيز الإنجليزي والفرنسي، «الملكة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف روجر فاريان، وقيادة جيمس دويل، و«روحية» للآغا خان، بإشراف اف اتش جرافارد، وقيادة مكسيم جيون.
ويدفع فريق جودلفين بالجواد «سافكراكر» في سباق «دوق أوف أدنبرة» للتكافؤ لمسافة 2400 متر، ويسعى الجواد الذي يدربه جوني مورتا، ويقوده وليام بيوك إلى تحقيق أول فوز خارج إيرلندا. ويمثل الإمارات في هذا السباق أيضاً «مرحبا ذا تشامب» لجابر عبد الله. ويشهد الشوط الخامس سباق ساندرينجهام للتكافؤ مسافة الميل، أيضاً حضوراً قوياً لخيول الإمارات عبر كل من «سطوة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف آرشي واتسون وقيادة لوكي موريس، و«زنجبيلة» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم.

خيول الإمارات
رويال أسكوت
مهرجان رويال أسكوت
مهرجان رويال أسكوت للخيول
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