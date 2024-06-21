الصحافة الإنجليزية تصرخ لإيقاظ «الأسود النائمة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

وجّهت الصحف الإنجليزية «سهام النقد الناري» إلى منتخبها، بعد الظهور «الباهت» في «يورو 2024» حتى الآن، رغم تصدره مجموعته، حيث وصفت «ستار سبورت» منتخب إنجلترا بـ«الأسود النائمة»، وقالت إن المدرب ساوثجيت يواجه «ثورة الغضب» بعد الأداء «الناعس» الذي قدمه في مباراتين حتى الآن، رغم إعلانه تحمل مسؤولية ما قدمه لاعبوه حتى الآن في البطولة القارية، وأشارت إلى أن تقدم المنتخب بهدف هاري كين المُبكر لا يمنع انتقاد «القائد» الذي تسبب في استقبال هدف التعادل من جانب الدنمارك، الطرف الأفضل في رأيها خلال اللقاء، الذي خرج مُحبطاً لأنه كان الأقرب للفوز أيضاً!



وقالت «مترو سبورت» في صدر صفحتها الرياضية إن المنتخب الإنجليزي في «ورطة» عميقة وحقيقية، ليس فقط بسبب الظهور «المُروع» أمام الدنمارك، بل لأنه يبدو أقل بكثير من المنافسين الكبار على اللقب الأوروبي حتى الآن، ورغم الاطمئنان بنسبة كبيرة إلى التأهل نحو الدور التالي، إلا أنه ترك انطباعاً «غير مقنع» حول جدية حلمه الخاص بالتتويج.

كما تحدثت «إكسبريس» عن حالة السخرية اللاذعة التي تعرض لها نجوم المنتخب، بعد الأداء الباهت الذي قدموه للمرة الثانية في «يورو»، وبدا واضحاً أنها تخشى تكرار «القصة القديمة المكررة» لمنتخب إنجلترا في البطولات الكُبرى، بأحلام وآمال كبيرة قبل البداية، ثم النهاية «التعيسة» في كل مرة منذ عام 1966، ووصفت «ميرور» حالة الأسود الثلاثة بـ«الفوضى العارمة»، عندما قالت إن المنتخب «المفكك» غير المترابط تلقى العقاب المناسب على يد «الديناميت»!

وكانت النُسخة العامة من صحيفتي «ميرور» و«ديلي ستار» قد اتفقتا على أن المنتخب الإنجليزي قريب جداً من التأهل، لكن «تصعب مشاهدته» بسبب الأداء السيء الذي يقدمه منذ بداية البطولة، أما «الجارديان» فقد هاجمت منتخبها بقوة قائلة إنه قدم مستوى جديد «أقل» من أي مرة سابقة، وأنه لا يُمكن مشاهدته بسبب «سوء حالته»، كما نقلت عن كبار محلليها قولهم بأن خط الوسط يبدو في حالة «فظيعة» وأن المنتخب بصورة عامة «ممل جداً»، في حين سخرت «آي سبورت» من نجوم إنجلترا حيث قالت أن المباراة انتهت بالتعادل 1-1 بين الدنمارك و«المكابح اليدوية»!