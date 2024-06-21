الجمعة 21 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حاكم رأس الخيمة يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات

سعود بن صقر يستقبل السفير السعودي
21 يونيو 2024 11:07

رأس الخيمة (وام)
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات الثقافي الرياضي، برئاسة محمود حسن محمد الشمسي، وتسمية المهندس إسماعيل حسن البلوشي، نائباً أول للرئيس، وأحمد محمد شملان النعيمي، نائباً ثانياً للرئيس.
ونص القرار على أن تضم عضوية مجلس الإدارة كلاً من، سلطان أحمد سيف بو شريجة، والدكتور طالب محمد عبدالله المندوس، ومحمد عبدالله علي يوسف الحمادي، وفاطمة علي محمد المعمري، ويستمر المجلس لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ إصدار القرار، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما نص القرار على أن يتولى مجلس إدارة النادي عدداً من الاختصاصات من بينها، رسم السياسة العامة للنادي، ووضع الخطط المستقبلية لتطويره في المجالات الرياضية والثقافية كافة، والإشراف على إدارة النادي ونشاطاته كافة، وإعداد الميزانية السنوية، وغيرها.

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر وسفيرة الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون
سعود بن صقر يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي
نادي الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
آخر الأخبار
"ديوا" تعلن تشغيل خزان مياه جديد بمنطقة نخلي
علوم الدار
"ديوا": تشغيل خزان مياه جديد في منطقة نخلي
اليوم 11:49
قناع مطابق للمواصفات.. مبابي «على الدكة» أمام هولندا!
الرياضة
قناع مطابق للمواصفات.. مبابي «على الدكة» أمام هولندا!
اليوم 11:42
معدل «الأهداف الذاتية» في «يورو 2024» يُنذر بـ«القياسي»!
الرياضة
معدل «الأهداف الذاتية» في «يورو 2024» يُنذر بـ«القياسي»!
اليوم 11:30
توقيع مذكرة تفاهم بين "الرعاية الأسرية" و"الإمارات للتبرع بالدم"
علوم الدار
لتعزيز جودة الحياة.. تعاون بين "الرعاية الأسرية" و"الإمارات للتبرع بالدم"
اليوم 11:23
الإمارات تشارك في منتدى رؤساء المحاكم العليا لدول البريكس في روسيا
علوم الدار
الإمارات تشارك في منتدى رؤساء المحاكم العليا لدول البريكس في روسيا
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©