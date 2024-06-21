معدل «الأهداف الذاتية» في «يورو 2024» يُنذر بـ«القياسي»!

عمرو عبيد (القاهرة)

يتواصل تسجيل الأهداف الذاتية في بطولة «يورو 2024» بصورة لافتة للأنظار، لدرجة أن معدلها الحالي يُنذر بتجاوز «الرقم القياسي»، الذي تحقق في النُسخة الماضية بـ«يورو 2020»، إذ انتهت وقتها باهتزاز الشباك 11 مرة عبر «النيران الصديقة» بمعدل 0.21 هدف/ مباراة، وكان المعدل في نهاية مرحلة المجموعات آنذاك قد بلغ 0.22 بعد تسجيل 8 أهداف بتلك الطريقة في 36 مباراة، وحتى الآن يبلغ معدلها في «يورو 2024» 0.28 هدف/ مباراة، بعدما سجّل اللاعبون 5 أهداف في مرمى منتخباتهم، خلال 18 مباراة فقط!

وإذا كان الهدف الذي أحرزه ريكاردو كالافيوري في مرمى منتخب بلده، هو الأول في تاريخ إيطاليا ببطولات «اليورو»، فإنه لم يكن كذلك بالنسبة لمنتخب إسبانيا، الذي فاز بمباراة «قمة» المجموعة الثانية، وضمن التأهل إلى دور الـ16 بواسطة ذلك الهدف، حيث بات الهدف الذاتي «الرابع» الذي يستفيد منه «الماتادور» عبر تاريخه في بطولات «اليورو»، بعد الـ3 أهداف التي أُهديت إليه في «يورو 2020».

ليتصدر «لا روخا» قائمة المنتخبات الأكثر استفادة من «النيران الصديقة»، بالتساوي مع نظيره الفرنسي، الذي حصل على 4 هدايا مماثلة في نُسخ مختلفة، بواقع هدف ذاتي في كل بطولة خلال أعوام 1996 و2004 و2020، ثم 2024، إذ حصد الفوز الأول في البطولة الحالية على حساب النمسا بطريقة متشابهة، والطريف أن أول تلك الأهداف الذاتية أتى خلال المباراة الافتتاحية في النُسخة الجارية، بعدما أهدى المدافع الألماني أنتونيو روديجر منتخب إسكتلندا هدفه الوحيد لحفظ ماء الوجه وقتها أمام «خُماسية الماكينات»!

والجدير بالذكر أن منتخب البرتغال يحمل رقماً سلبياً في هذا الشأن، لأنه الأكثر تسجيلاً للأهداف الذاتية في تاريخ البطولة، بإجمالي 3 أهداف عبر نُسختي 2004 و2020، والمُثير أنه لم يسبق له الاستفادة منها إلا في البطولة الحالية، عندما عاد إلى مباراته الأولى أمام التشيك بعد التأخر بهدف بواسطة «النيران الصديقة»، قبل أن ينجح في خطف هدف الفوز في النهاية.

ورُبما تعود «نُدرة» الأهداف الذاتية في النُسخ الأولى من بطولة «اليورو» إلى طريقة احتسابها، التي تغيرت فنياً بصورة كبيرة في السنوات الماضية، حيث كانت البداية في بطولة 1976، التي شهدت تسجيل الهدف الذاتي الأول، الوحيد آنذاك، لمصلحة هولندا في مرمى تشيكوسلوفاكيا، رغم خسارة «البرتقالي» في النهاية بنتيجة 1-3، وسجله مدافع تشيكوسلوفاكيا أنتون أوندروس في مرماه، ليدفع المباراة نحو الوقت الإضافي، رغم أنه كان البادئ بالتسجيل أيضاً لمصلحة الفائز بلقب تلك البطولة!

وشهدت بطولات 1996 و2000 و2012 تسجيل هدف ذاتي واحد أيضاً، مقابل هدفين في نُسخة 2004، و3 في بطولة 2016، قبل «الانفجار الكبير» في معدلها خلال بطولة 2020، بـ11 هدفاً، انتظاراً لما ستُسفر عنه النُسخة الحالية.