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الرياضة

«دبي الرياضي» يُكمل تقييم أكاديميات كرة القدم

«دبي الرياضي» يُكمل تقييم أكاديميات كرة القدم
21 يونيو 2024 12:30

دبي (الاتحاد)
أجرى مجلس دبي الرياضي التقييم السنوي لأكاديميات كرة القدم في دبي الذي يأتي في إطار تنفيذ سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية 2023-2033، ومتابعة لتطبيق دليل المجلس لأكاديميات كرة القدم من خلال متابعة مدى استيفائها المعايير المطلوبة بهدف تحسين مؤشرات أدائها في مختلف الجوانب التنظيمية والمالية والفنية ورعاية المواهب الرياضية.
وتشمل استمارة التقييم 13 معياراً هي، الموارد البشرية، بيئة العمل، الخدمات الذكية، الأنظمة واللوائح، المنشآت والمواصلات، المالية والتسويق، التدريب المستمر والتعليم، الرعاية الطبية والتغذية، الشراكة المحلية والتعاون الدولي، الأنشطة المجتمعية، المواهب الرياضية، الأنشطة الرياضية، والمبادرات الإبداعية.
ويتم تقييم الأكاديميات من خلال هذه المعايير وفق 150 مؤشراً متخصصاً، وتحصل كل أكاديمية على نقاط تقييم حسب جودة تطبيقها لكل مؤشر، ويتم توزيع معايير التقييم والتصنيف على ثلاثة أوزان هي المواهب الرياضية التي تحمل وزن 45% من كامل التقييم، والأنشطة الرياضية التي تحمل 30% من التقييم، والمجال التنظيمي الذي يحمل 25% من التقييم.
ويسهم التقييم السنوي في إبراز نقاط القوة، والتعرف على أماكن التحسين، ودرجة التقييم، ومستوى التصنيف لكل أكاديمية، وإعدادها أيضاً للمشاركة في التقييمات المحلية والقارية الأخرى، وطبق المجلس النظام الذكي في عملية التقييم، حيث تم تعبئة كافة البيانات والمستندات الخاصة بكل معيار عبر العملية الإلكترونية.
ويقوم مجلس دبي الرياضي سنوياً بتقييم وتصنيف أكاديميات دبي لكرة القدم، وفق 4 فئات هي، الذهبية والفضية والبرونزية والشرفية، انطلاقاً من دوره في الإشراف والرقابة على المؤسسات الرياضية من أجل المساهمة في الارتقاء بالحركة الرياضية في الإمارة، بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية الحكومية المعتمدة، ودعم برامج وخطط الانتقال من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف في كل الرياضات.

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