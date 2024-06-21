قناع مطابق للمواصفات.. مبابي «على الدكة» أمام هولندا!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ارتدى النجم الفرنسي كيليان مبابي قناعاً واقياً للوجه، خلال تدريبات منتخب بلاده أمس، الخميس، لحماية أنفه المكسور، قبل أن يواجه «الديوك» منتخب هولندا اليوم في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

والتقطت بعض الصور لمبابي، وهو يرتدي «واقي وجه» لا يمكنه ارتداؤه خلال المباريات، لأنه كان يحمل ألوان علم فرنسا الأبيض والأحمر والأزرق، وهذا مخالف للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي اليوم بالنسبة لمشاركة مبابي في مباراة هولندا، وكان ديديه ديشامب المدير الفني أشار خلال مؤتمره الصحفي «ماقبل المباراة» إلى أن «فتى بوندي المدلل» يشعر بأنه أفضل.

وذكرت صحيفة «ذا أتليتك» أن لوائح «يويفا» تنص على ضرورة أن تكون أقنعة الوجه وضمادات الرأس و«الجبيرة»، وغيرها من الوسائل الطبية المعالجة، ذات لون واحد، وليست متعددة الألوان، وألا يظهرعليها اسم صانعها أوهوية المنتخب.

وقالت الصحيفة إن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم طمأن «يويفا» على أن القناع الذي سوف يرتديه مبابي، مطابق للمواصفات التي حددتها اللوائح، قبل انطلاق المباراة مساء الجمعة. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم بالفعل تصنيع «الأقنعة» بالمواصفات التي طلبها «يويفا».

ولم يحدد «يويفا» حجم العقوبة التي من الممكن أن تُوقع على من يخالف هذه التعليمات المدرجة في اللوائح، وما إذا كانت مادية أو إدارية.

وذكرت شبكة «مونت كارلو سبورت» أن هناك احتمالاً كبيراً أن يجلس مبابي بديلاً على «دكة البدلاء» خلال مباراة هولندا اليوم، على أن يتشكل الخط الهجومي من عثمان ديمبلي كجناح أيمن، وجيرو قلب هجوم، وماركوس تورام كجناح أيسر مكان مبابي، وربما فكر ديشامب في الدفع بالشاب برادلي باركولا في الجناح الأيسر، خاصة بعد تألقه خلال مباراة بادربورن الودية، وتسجيله 3 أهداف.

وكان بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، شارك مع بقية أفراد الفريق أمس في الإحماء الذي يسبق التدريبات، ولكنه تدرب منفرداً بعد ذلك.