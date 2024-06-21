رونالدو يُحفز «البحارة» بـ«نداء الوحدة»

أنور إبراهيم (القاهرة)

دعا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعبي منتخب بلاده إلى الوحدة والتماسك والالتزام، قبل مباراتهم الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، بعد أن نجحوا في الفوز بصعوبة على جمهورية التشيك خلال مباراتهم الأولى.

ويواجه منتخب البرتغال نظيره التركي الذي فاز بدوره 3-1 على منتخب جورجيا في مباراة عصيبة.

وطالب رونالدو زملاءه بأن يكونوا على استعداد تام لهذه لمواجهة المصيرية أمام تركيا السبت، إذ إن الفائز بها يضمن التأهل مباشرة إلى دور الـ 16.

ونشر رونالدو مجموعة صور له ولزملائه أثناء التدريبات، بدوا خلالها في حالة مزاجية رائعة، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: وحدة، تركيز، التزام. وكررها مرتين.

ويدخل منتخبا البرتغال وتركيا هذه المواجهة، وكل منهما يأمل في الفوز لضمان التأهل، وعدم الدخول في حسابات معقدة.

وذكرت مصادر صحفية برتغالية أن هناك أموراً كثيرة تحدد مصير هذه المواجهة بالنسبة لمنتخب «البحارة»، أهمها ما إذا كان رونالدو سوف يشارك أساسياً في الهجوم، بعد أن لعب المباراة الأولى كاملة.

وكان رونالدو تعرض لانتقادات لاذعة بعد مواجهة جمهورية التشيك، لعدم قدرته على تسجيل أهداف، غير أن «الدون» يبقى عنصراً أساسياً، وورقة رابحة في تشكيلة روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي.

وبعد هذه المواجهة بين البرتغال وتركيا، التي تقام في وستهالفن ستاديون، يواجه «البحارة» البرتغاليين حامل لقب بطولة يورو 2016، منتخب جورجيا في مباراتهم الثالثة والأخيرة في الدورالأول للبطولة الأربعاء المقبل، بينما يواجه منتخب تركيا نظيره التشيكي في اليوم نفسه.