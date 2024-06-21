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الرياضة

كأس «دوري أبطال آسيا» في أبوظبي

كأس «دوري أبطال آسيا» في أبوظبي
21 يونيو 2024 14:30

مراد المصري (أبوظبي)
تصل كأس دوري أبطال آسيا إلى أبوظبي غداً السبت، خلال «جولة الكأس» التي ينظمها نادي العين، احتفالاً بفوزه باللقب القاري، ولإتاحة الفرصة أمام عشاقه في مختلف أرجاء الدولة لالتقاط الصور التذكارية معه.
وسيقوم «الزعيم» بعرض كأس دوري أبطال آسيافي متجر نايك بياس مول أبوظبي على مدار يومين، وذلك بعدما سبق أن نظم فعالية مماثلة في المتجر الرسم للنادي باستاد هزاع بن زايد على مدار ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً.
ومن المقرر أن تستمر هذه الجولة في محطات ومواقع أخرى، سيقوم العين بالكشف عنها تباعاً.
يذكر أن العين توج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ 21 عاماً، عندما تفوق في النهائي على يوكوهاما مارينوس الشهر الماضي. 

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