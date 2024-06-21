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الرياضة

خورفكان يفاوض الخصيبي وينتظر موقف سليمان

خورفكان يفاوض الخصيبي وينتظر موقف سليمان
21 يونيو 2024 15:00

فيصل النقبي (خورفكان) 
تواصل شركة خورفكان لكرة القدم العمل على تدعيم صفوف الفريق الأول للموسم المقبل، حيث تتفاوض مع المدافع فراس الخصيبي، لاعب فريق الإمارات، ووصلت المفاوضات بينهما لمرحلة جيدة، حيث تأمل الإدارة بتقوية خط الدفاع بالتعاقد مع مدافعين جيدين.
كما تبحث الشركة عدداً من السير الذاتية وملفات اللاعبين الأجانب، وتفاضل اللجنة بين الأسماء من أجل اختيار الأفضل للفريق، بالتشاور مع المدرب الروماني دانيل إيسايلا.
من جهة أخرى، لم تتوصل الشركة لاتفاق مع المدافع مسعود سليمان «كابتن» الفريق حتى الآن لتجديد عقده، وسبق أن نجحت الشركة في التجديد للحارس الأساسي أحمد حمدان الحوسني، وهو م أبرز نجوم الفريق. 

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