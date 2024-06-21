مهرجان دبا الرياضي لبناء الأجسام ينطلق 18 يوليو

الفجيرة (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة المنظمة لمهرجان دبا لبناء الأجسام، برنامج البطولات والتوقيتات الرسمية، وذلك وفقاً للاتفاق المبرم مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، على أن يقام الحدث، خلال الفترة من 18 إلى 21 يوليو المقبل على مسرح مركز الإبداع في الفجيرة.

وأوضح سالم خميس الصريدي، رئيس اللجنة المنظمة، أن المهرجان سيشهد إقامة بطولة الأبطال العربية بمصارعة الذراعين يوم 18 من يوليو المقبل، بينما سيكون اليوم الذي يليه للتسجيل والميزان لانطلاق بطولات بناء الأجسام والفيزيك خلال الأيام التالية، وقال: «نثمن دعم ورعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والأعضاء، واللجان الفنية المساندة، إلى جانب دور الرعاة».

وأكد الصريدي أن إقامة المهرجان في الفجيرة تعكس المكانة الرياضية المميزة للإمارات على المستويات كافة، ومنها استضافة وتنظيم البطولات.

وذكر رئيس اللجنة المنظمة أن بطولة الإمارات ستقام يوم 20 من الشهر نفسه، وستكون مخصصة للاعبين المواطنين والمقيمين، وفي الأوزان كافة المعتمدة في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بينما ستقام في اليوم التالي بطولة تحدي دبا كلاسيك بنسختها السادسة المفتوحة لجميع الجنسيات.

من جهته، وصف زويد سالمين الزعابي، المدير الفني للمنتخب الوطني لبناء الأجسام، إقامة بطولة الإمارات لبناء الأجسام، بالتزامن مع تحدي دبا كلاسيك سيكون حدثاً مهماً ومميزاً، داعياً اللاعبين للمشاركة، خصوصاً وأنه سيتم اختيار أفضل اللاعبين للانضمام للمنتخب الوطني، الذي سيشارك في بطولة غرب آسيا والبطولة العربية.