الجمعة 21 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهرجان دبا الرياضي لبناء الأجسام ينطلق 18 يوليو

مهرجان دبا الرياضي لبناء الأجسام ينطلق 18 يوليو
21 يونيو 2024 15:30

الفجيرة (الاتحاد)
اعتمدت اللجنة المنظمة لمهرجان دبا لبناء الأجسام، برنامج البطولات والتوقيتات الرسمية، وذلك وفقاً للاتفاق المبرم مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، على أن يقام الحدث، خلال الفترة من 18 إلى 21 يوليو المقبل على مسرح مركز الإبداع في الفجيرة.
وأوضح سالم خميس الصريدي، رئيس اللجنة المنظمة، أن المهرجان سيشهد إقامة بطولة الأبطال العربية بمصارعة الذراعين يوم 18 من يوليو المقبل، بينما سيكون اليوم الذي يليه للتسجيل والميزان لانطلاق بطولات بناء الأجسام والفيزيك خلال الأيام التالية، وقال: «نثمن دعم ورعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والأعضاء، واللجان الفنية المساندة، إلى جانب دور الرعاة».
وأكد الصريدي أن إقامة المهرجان في الفجيرة تعكس المكانة الرياضية المميزة للإمارات على المستويات كافة، ومنها استضافة وتنظيم البطولات.
وذكر رئيس اللجنة المنظمة أن بطولة الإمارات ستقام يوم 20 من الشهر نفسه، وستكون مخصصة للاعبين المواطنين والمقيمين، وفي الأوزان كافة المعتمدة في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بينما ستقام في اليوم التالي بطولة تحدي دبا كلاسيك بنسختها السادسة المفتوحة لجميع الجنسيات.
من جهته، وصف زويد سالمين الزعابي، المدير الفني للمنتخب الوطني لبناء الأجسام، إقامة بطولة الإمارات لبناء الأجسام، بالتزامن مع تحدي دبا كلاسيك سيكون حدثاً مهماً ومميزاً، داعياً اللاعبين للمشاركة، خصوصاً وأنه سيتم اختيار أفضل اللاعبين للانضمام للمنتخب الوطني، الذي سيشارك في بطولة غرب آسيا والبطولة العربية.

أخبار ذات صلة
سعيد الرقباني: جامعة الفجيرة ملتزمة بتقديم برامج مبتكرة
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالعيد
دبا الفجيرة
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
اتحاد بناء الأجسام
الفجيرة
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة فيضانات جنوب الصين إلى 38 قتيلاً
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة فيضانات جنوب الصين إلى 38 قتيلاً
اليوم 18:43
انطلاق محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
انطلاق محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي
اليوم 18:34
16 ألف متطوع من أوروبا والعالم لإنجاح «يورو 2024»
الرياضة
16 ألف متطوع من أوروبا والعالم لإنجاح «يورو 2024»
اليوم 18:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:11
مسري رئيساً للجنة العليا لـ«آسيوية» الجامعات في الصين
الرياضة
مسري رئيساً للجنة العليا لـ«آسيوية» الجامعات في الصين
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©