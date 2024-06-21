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الرياضة

منتخب المبارزة يشارك في بطولة آسيا بالكويت

منتخب المبارزة يشارك في بطولة آسيا بالكويت
21 يونيو 2024 16:30

دبي (وام)
يشارك منتخب المبارزة في بطولة آسيا للعموم للرجال والسيدات، التي تنطلق غداً السبت، وتستمر حتى 27 يونيو الجاري في الكويت، في الأسلحة الثلاثة «الفلوريه والسابر والآيبيه»، كآخر بطولات الموسم الرياضي الجاري.
ويضم المنتخب، 4 لاعبين ولاعبات هم نهيان العزعزي في «سلاح الفلوريه»، وخليفة العبري، ومهرا عبد الله في «سلاح السابر»، ومحمد المازمي في «سلاح الآيبيه».
وأكد علي المرزوقي، المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة، أن المشاركة في هذه البطولة تأتي ختاماً لموسم حافل بالمشاركات المحلية والخارجية لجميع الفئات.
وأشار إلى أن البطولة الآسيوية تحظى بمشاركة كبيرة من معظم دول القارة على مستوى فئة العموم للرجال والسيدات، من نخبة لاعبي آسيا الذين يبلغ عددهم 320 لاعباً ولاعبة من 36 دولة.
وأوضح أن بعثة المنتخب الوطني يرأسها موسى البلوشي، الأمين العام للاتحاد، وتضم كلاً من أسامة عادل المدير الفني، وفيرجل مارسيا مدرب المنتخب، والإدارية صالحة آل على.
وأكد أن البطولة تكتسب أهمية كبرى، لأنها تساعد اللاعبين في اكتساب النقاط لتحسين التصنيف الدولي، ومن المتوقع أن تتسم منافساتها بالقوة في ظل مشاركة نخبة لاعبي القارة، حيث تعد مرحلة إعداد قوية للاعبي القارة المشاركين في أولمبياد «باريس 2024».

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