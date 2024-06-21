منتخب الجو جيتسو يُنهي تحضيراته للمشاركة في «جائزة تايلاند الكبرى»

أبوظبي (الاتحاد)

اجتاز منتخبنا الوطني للجو جيتسو بنجاح إجراءات الوزن الرسمية، للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بتايلاند، التي تستقطب مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 31 دولة حول العالم، وتقام منافساتها خلال الفترة من 19 إلى 23 يونيو الجاري.

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو أهمية المشاركة في هذه البطولة التي تأتي في أعقاب فوز منتخبنا الوطني ببطولة آسيا للجو جيتسو في أبوظبي في شهر مايو الماضي، واستعداداته للمشاركة في الاستحقاقات القارية والعالمية القادمة، وعلى رأسها بطولة العالم للجو جيتسو في اليونان، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في تايلاند، حيث يهدف المنتخب في جميع مشاركاته إلى تحقيق نتائج مشرفة ورفع علَم الدولة على منصات التتويج.

ويقول الظاهري: «يعكس نجاح جميع أعضاء المنتخب في اجتياز مرحلة الميزان الجهود الاستثنائية التي بذلت خلال مرحلة التحضير للبطولة، فضلاً عن احترافية والتزام اللاعبين التام بتوجيهات الجهاز الفني، ما يؤهلهم للمنافسة بقوة والتفوق في مواجهة مجموعة من أفضل لاعبي العالم»، مؤكداً أن اللاعبين يدركون أهمية بطولات الجائزة الكبرى ومساهمتها في رفع تصنيف المنتخب الوطني المعتمد لدى الاتحاد الدولي، ما يمنح المنتخب الأفضلية على صعيد القرعة وجدول منافسات بطولة العالم في اليونان في أكتوبر 2024.

وأضاف: «يهدف لاعبو المنتخب إلى ترسيخ تفوقهم على الساحة القارية والدولية للرياضة، واستكمال مسيرة نجاحاتهم في عام 2024 التي بدأت بتحقيق لقب بطولة آسيا للجوجيتسو للكبار الشهر الماضي، لافتاً إلى أن هذه البطولة تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتركيز في ظل مشاركة عدد من المنتخبات المتميزة على مستوى العالم».

وقال سلطان حسن لاعب منتخبنا الوطني الذي ينافس في فئة وزن 69 كجم: «نطمح إلى تمثيل الوطن بأفضل صورة ممكنة، وتحقيق لقب جديد يعزز رصيد الدولة من الإنجازات، أتممنا استعداداتنا جيداً لهذا الاستحقاق خلال الأسابيع الماضية، ولدينا رغبة قوية في مواصلة التألق على الساحة الدولية».

وأضاف: «عملنا بجد مع الجهاز الفني وخضعنا لبرنامج تدريبي مكثف على الصعيدين البدني والذهني، وتضمنت تدريباتنا الفنية مجموعة من التقنيات المتقدمة واستراتيجيات اللعب المختلفة، مما يعزز من استعداداتنا للمنافسة على أعلى المستويات في البطولة، نحن واثقون من قدرتنا على تقديم أداء مميز وتحقيق نتائج مشرفة».

وتضم بعثة المنتخب الوطني 19 لاعباً ولاعبة من أصحاب الخبرة والشباب والمواهب الصاعدة، ممن سبق لهم تحقيق الإنجازات وحصد الميداليات في المشاركات الدولية، وهم: راشد الشحي وعمر السويدي ومحمد الكتبي في وزن (56 كجم)، ومايد الشحي وخالد البلوشي في وزن (62 كجم)، ومحمد السويدي وسلطان حسن في وزن (69 كجم)، ومهدي العولقي وسلطان الحوسني في وزن (77 كجم)، وسعيد الكبيسي في وزن (85 كجم) وهزاع فرحان في وزن (+94 كجم).

وفي فئة السيدات يضم المنتخب كلاً من بلقيس عبد الكريم وعائشة الشامسي في وزن (45 كجم)، وميثاء شريم في وزن (48 كجم)، وأسماء الحوسني في وزن (52 كجم)، والعنود الحوسني في وزن (57 كجم)، وشما الكلباني وبشاير المطروشي في وزن (63 كجم)، ومهرة محفوظ في وزن (70 كجم).