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الرياضة

فريق الإمارات يعلن مشاركة 8 دراجين في طواف فرنسا

فريق الإمارات يعلن مشاركة 8 دراجين في طواف فرنسا
21 يونيو 2024 17:00

أبوظبي (الاتحاد)
أزاح فريق الإمارات للدراجات، الستار عن الفريق المشارك في طواف فرنسا، الذي يقام في الفترة من 29 يونيو الجاري، و21 يوليو المقبل في مدينة فلورنسا في إيطاليا.
ويتوجه الفريق إلى 21 مرحلة يقودها بطل السباق السابق مرتين تادي بوجاتشار، مع مجموعة منوعة من دراجين الطرق الصاعدة وخبراء المراحل الطويلة لدعم الدراج السلوفيني.
وسيواجه اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، والذي فاز مؤخراً بسباق «جيرو دا إيطاليا» في مايو، تحديات على طول المسار الذي يبلغ طوله الإجمالي 3492 كم، والذي يبدأ في فلورنسا بمرحلة على طريق لمسافة 206 كم إلى ريميني قبل أن يتحرك غرباً ويدخل فرنسا عبر جبال الألب بعد المرور عبر مدن مثل بولونيا وتورينو، وسينهي السباق في نيس يوم 21 يوليو المقبل، حيث تغيير الطواف عن النهاية التقليدية في باريس.
ويقود المدير الرياضي جوكسيان ماتشين فرنانديز (إسبانيا) الفريق إلى جانب مدراء الرياضة أندريه هاوبتمان (سلوفينيا) وسيمون بيدرازيني (سويسرا) وفابريزيو جويدي (أيطاليا). ويضم الفريق 8 دراجين، هم تادي بوجاتشار (سلوفينيا)، خوان أيوسو (إسبانيا)، بافيل سيفاكوف (فرنسا)، مارك سولير (إسبانيا)، نيلز بوليت (ألمانيا)، آدم ييتس (بريطانيا)، جواو ألميدا (البرتغال)، وتيم ويلينز (بلجيكا)
وفي تصريح له يقول تادي بوجاتشار: «إنها بالفعل المرة الخامسة التي أشارك فيها في الطواف، وأنا متحمس للغاية لذلك، لقد عملنا بجد طوال العام كفريق واحد للتحضير لهذه اللحظة، ونأمل أن نتمكن من منح جميع المشاهدين 3 أسابيع مثيرة للحماس».

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