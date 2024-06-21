مسري رئيساً للجنة العليا لـ«آسيوية» الجامعات في الصين

أبوظبي (الاتحاد)

تم اختيار علي مسري الظاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لرئاسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة كرة القدم للجامعات، والتي تقام في الصين سبتمبر المقبل، كما تم ترشيح الإمارات لاستضافة الملتقى الدولي للجامعات، واجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي في نوفمبر 2025.

وأوضح علي مسري أن مشاركة الاتحاد الجامعي والمدرسي في الفعاليات الرياضية الدولية يأتي في إطار اكتساب الخبرات وتحقيق النتائج الإيجابية وزيادة الخبرات في المشاركات الخارجية.

كما أوضح أن الموسم الأكاديمي المنصرم شهد مشاركة واسعة من الجامعات في المشاركات الرياضية الدولية، منها مشاركة جامعة الإمارات في بطولة العالم لألعاب القوى بالصين، عبر العداء حمد النيادي، وكذلك المشاركة في بطولة العالم لاختراق الضاحية بسلطنة عُمان، بفريق يضم الطالبات والطلاب المشاركين في بطولة العالم للدراجات بكوستاريكا، كما يستعد فريق رفع الأثقال للجامعات في المشاركة في بطولة العالم في إستونيا 2024.

وأوضح الظاهري أن جميع المشاركات تخضع لتقيم فني وإداري للتأكد من تحقيقها الأهداف المرجوة، كما سيتم مراجعة وتقييم تفاصيل مشاركة جامعة «سوربون» في بطولة العالم للصالات في الصين، بعدما جاءت المشاركة في شكل مخيب للآمال، عكس جميع التوقعات، حيث حظيت جامعة السوربون خلال السنوات الخمس الماضية بسجل رياضي مميز في الألعاب الجماعية، وقرر الاتحاد بعدها إيقاف المشاركات الخارجية لجامعة السوربون حتى إشعار آخر.