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الرياضة

طموحات كبيرة لخيول الإمارات في ختام «رويال أسكوت»

طموحات كبيرة لخيول الإمارات في ختام «رويال أسكوت»
22 يونيو 2024 01:01

محمد حسن (دبي)

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يسدل الستار اليوم على فعاليات مهرجان رويال أسكوت البريطاني، والذي انطلق الثلاثاء الماضي بمضمار أسكوت في إنجلترا، وتنافست خلاله نخبة الخيول من مختلف أنحاء العالم، ويشهد حفل الختام إقامة سبعة أشواط مثيرة.
وتسعى خيول الإمارات لمواصلة حضورها القوي في المهرجان العريق، وإضافة المزيد من ألقابه الرفيعة إلى سجلاتها، ويعد الشوط الثالث والرئيس لمسافة 1200 متر على لقب سباق كوين إليزابيث الثانية «جوبيلي ستيكس» للفئة الأولى، الأبرز وخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، وهو آخر سباقات الفئة الأولى بالمهرجان.
ويمثل الإمارات في هذا الشوط الجواد «سوينج ألونج» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بإشراف كارل بورك، وقيادة كليفورد لي، والذي يوجه نخبة قوية يبرز منها «ميل ستريم»، و«كينروس».
ويستهل الحفل بسباق شيشام ستيكس «قوائم» المخصص لخيول السنتين لمسافة 1400 متر، ويمثل الإمارات كل من نجم جودلفين «إيج أوف جولد» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، و«إكسبينسيف روز» لجابر عبد الله، بإشراف شارلي جونستون وقيادة أويسين ميرفي، و«جويل أوف لندن» لعبد الله المنصوري، بإشراف ريتشارد هانون، وقيادة بات دوبس، و«مترو دبي» لأحمد الشيخ، بإشراف سايمون وايد كريسفورد، وقيادة أويسين أور.
ويمثل الإمارات في سباق جيرسي ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر، الثنائي «بويلينج بوينت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف روجر فاريان، وقيادة توم ماركواند، و«نيفر سو بريف» لسعيد سهيل، بإشراف مايكل ستاوت، وقيادة صافي أوزبورن.
ويعود نجم جودلفين «كوفر آب» إلى العشب في سباق ووكينجهام ستيكس لمسافة 1200 متر لمواصلة انتصاراته التي حققها على الأرضية الاصطناعية، حيث سجل ابن «إكسيد آند إكسل»، بإشراف جون وثيدي جوسدن، ثلاثة انتصارات.
ويشارك الجواد «أرابيك ليجند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف كارل بورك وقيادة كليفورد لي، في سباق جولدن جيتس ستيكس (هانديكاب) لمسافة 2000 متر.

رويال أسكوت
مهرجان رويال أسكوت
مهرجان رويال أسكوت للخيول
خيول الإمارات
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