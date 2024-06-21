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الرياضة

«يورو 2024».. مذيعة إيطالية تستنجد بالشرطة من جماهير إسبانيا

«يورو 2024».. مذيعة إيطالية تستنجد بالشرطة من جماهير إسبانيا
22 يونيو 2024 01:01

دوسلدورف (الاتحاد)

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وقفت خارج الملعب تحاول تقديم رسالة على الهواء مباشرة في قناة «الراي 1»، ولكن جماهير إسبانيا وإيطاليا، لم تمنحها الفرصة ولا الوقت، للقيام بمهام عملها، لتطلب تدخل الشرطة والمنظمين لإبعاد الجماهير، التي كادت أن تشتبك معاً، قبل انتهاء الموقف سريعاً.
وكشفت أليساندرا بارون المذيعة في قناة «راي1» الإيطالية، عن عشقها التغطيات للبطولات ومباريات كرة القدم، وتفهمها وتقبلها لمزاح الجماهير، خصوصاً الجماهير الإيطالية التي تعرفها، وتصر على الوقوف خلفها بالأعلام في أغلب الرسائل والتغطيات التي تقدمها، ولكنها في الوقت نفسه تعرضت للمضايقات، بمجرد وصول جماهير إسبانية خلال قيامها بالبث للرسالة، التي كانت قبل مباراة إيطاليا وإسبانيا بساعة ونصف الساعة تقريباً.
وتابعت: «كان الموقف طريفاً، جماهير إسبانيا دخلت في هتافات متبادلة ضد جماهير إيطالية، وجميعهم كانوا بجواري خلال البث، الطاقم المساعد استدعى المنظمين والشرطة للمساعدة في إبعادهم، ولكن الأمر انتهى بعد محاولات لإقناع الجماهير لمنحي الفرصة لإنهاء المداخلة والرسالة المباشرة على الهواء مع القناة».
وعادة ما يقف مراسلو مختلف القنوات أمام مداخل الجماهير في الملاعب لتقديم التغطيات الميدانية، مع مختلف القنوات الأوروبية، وغيرها التي تمتلك الحقوق أو غيرها، كما يقوم بعض مشاهير «سوشيال ميديا»، ببث مباشر أيضاً بالقرب من الأماكن المخصصة لوقوف كاميرات المراسلين في منطقة مفتوحة خارج الملاعب، وهو ما شهده ملعب شالكة «فيلتنس أرينا»، الذي استضاف مباراة إسبانيا وإيطاليا، وشهد حضوراً كثيفاً من جماهير كلا البلدين.

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