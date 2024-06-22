«إنيشيرين» يمنح خيول الإمارات الفوز الرابع في «رويال أسكوت»

محمد حسن (دبي)

توج «إنيشيرين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بلقب كومنولث ستيكس لمسافة 1200 متر للفئة الأولى خلال فعاليات اليوم الرابع لمهرجان رويال أسكوت العالمي.

وأكمل ابن «شمردل» رباعية إماراتية وثنائية لخيول الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في المهرجان، بعد فوز باهر في الشوط الرئيسي المخصص للخيول بعمر الثلاث سنوات على مسافة 1200 متر.

وتمكن «إنيشيرين» بإشراف كيفن ريان وقيادة توم إيفز، من تحقيق الفوز بسهولة بعد انطلاقة قوية، ليحقق الفوز الثالث له من خمس مشاركات بفارق طولين وربع الطول عن صاحب المركز الثاني «ليك فورست».

وكشف المدرب كيفن ريان عن أن الوجهة المقبلة للجواد «إنيشيرين» ستكون سباق «جولاي كب» بمضمار نيوماركت الشهر المقبل، وقال: «الخطة تسير حسب ما وضعناه، لديه السرعة ولديه التحمل، ولا يمكن تجاهل أنه ركض بشكل جيد في الجينيز، ومن الرائع تدريب حصان مثله فهو لا يترك لك مجالاً للقلق».