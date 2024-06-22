عجمان يعتمد 3 مراحل لبرنامج الإعداد الصيفي

مراد المصري (أبوظبي)

أعلن نادي عجمان عن البرنامج التحضيري للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الصيفية، والتي ستكون وفق ثلاث مراحل رئيسية بقيادة المدير الفني جوران، العائد مرة أخرى لتولي مهمة تدريب «البركان».

وتنطلق المرحلة الأولى يوم 7 يوليو المقبل، بإقامة الفحوصات الطبية وانطلاق التدريبات في عجمان، على أن تشمل المرحلة الثانية المعسكر الخارجي، الذي يقام في صربيا خلال الفترة من 17 يوليو إلى مطلع أغسطس المقبل، ويتخلل المعسكر خوض 5 مباريات ودية.

وبعد العودة إلى أرض الدولة في الثاني من أغسطس المقبل، تبدأ المرحلة الأخيرة من الإعداد عبر التدريبات، إلى جانب إقامة مباراة ودية واحدة، تمهيداً لبداية الموسم يوم 17 من الشهر ذاته، عندما يخوض الفريق أول مبارياته في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويحسب لعجمان اجتهاده خلال الشهر الماضي لإنجاز كافة الملفات، خصوصاً عبر تجديد عقود عدد من لاعبيه، وإتمام عودة المدرب جوران، بعدما رحل خلال الموسم الماضي، مع بداية التعاقد مع لاعبين أجانب ومقيمين تمهيداً لتقديم مستويات أفضل في الموسم الجديد.