شقيق راشفورد يهاجم ساوثجيت!

أنور إبراهيم (القاهرة)

شن شقيق النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد جناح مانشستر يونايتد، وهو وكيل أعمال اللاعب أيضاً، هجوماً عنيفاً على جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب «الأسود الثلاثة»، بسبب عدم اختياره شقيقه ضمن قائمة المنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة حالياً في ألمانيا، وتفضيله لاعبين آخرين أقل خبرة بالبطولات والدورات الكبرى، مثل كول بالمر، لاعب تشيلسيي وإيبيريشي إيز، لاعب كريستال بالاس، وإيفان توني مهاجم برينتفورد.

وكانت بداية منتخب إنجلترا سيئة في البطولة، حيث فاز بصعوبة في مباراته الأولى أمام صربيا، بينما تعادل 1-1 في مباراته الثانية أمام الدنمارك، ولم يقدم نجومه مستوى جيداً رغم أنهم جميعاً تألقوا في أنديتهم في الموسم المنتهي، مثل هاري كين مع بايرن ميونيخ، وفيل فودين مع مانشستر سيتي، وجود بيلينجهام مع ريال مدريد، وبوكايو ساكا، وديكلان رايس مع أرسنال، وغيرهم.

وبعد الأداء المتواضع للمنتخب الإنجليزي أمام الدنمارك، بعث شقيق راشفورد برسالة عبرحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، قال فيها: صعب جداً أن تبقى جالساً تتفرج وتشاهد، عندما تكون مؤمناً بأن رجلك يمكنه أن يصنع الفارق، في إشارة واضحة إلى شقيقه راشفورد، الذي غاب عن قائمة المنتخب في اليورو.

والحقيقة أن ساوثجيت لم يكن أمامه خيار آخر، لأن راشفورد كان في أسوأ حالاته في الموسم المنتهي، ولهذا اكتفى باللاعبين الذين ضمهم في البداية، والمجبرعلى الاستعانة بهم في مباراة المنتخب الثالثة أمام منتخب سلوفينيا الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة في الدورالأول للبطولة.