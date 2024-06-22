الإثنين 24 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شقيق راشفورد يهاجم ساوثجيت!

شقيق راشفورد يهاجم ساوثجيت!
22 يونيو 2024 11:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
شن شقيق النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد جناح مانشستر يونايتد، وهو وكيل أعمال اللاعب أيضاً، هجوماً عنيفاً على جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب «الأسود الثلاثة»، بسبب عدم اختياره شقيقه ضمن قائمة المنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة حالياً في ألمانيا، وتفضيله لاعبين آخرين أقل خبرة بالبطولات والدورات الكبرى، مثل كول بالمر، لاعب تشيلسيي وإيبيريشي إيز، لاعب كريستال بالاس، وإيفان توني مهاجم برينتفورد.
وكانت بداية منتخب إنجلترا سيئة في البطولة، حيث فاز بصعوبة في مباراته الأولى أمام صربيا، بينما تعادل 1-1 في مباراته الثانية أمام الدنمارك، ولم يقدم نجومه مستوى جيداً رغم أنهم جميعاً تألقوا في أنديتهم في الموسم المنتهي، مثل هاري كين مع بايرن ميونيخ، وفيل فودين مع مانشستر سيتي، وجود بيلينجهام مع ريال مدريد، وبوكايو ساكا، وديكلان رايس مع أرسنال، وغيرهم.
وبعد الأداء المتواضع للمنتخب الإنجليزي أمام الدنمارك، بعث شقيق راشفورد برسالة عبرحساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، قال فيها: صعب جداً أن تبقى جالساً تتفرج وتشاهد، عندما تكون مؤمناً بأن رجلك يمكنه أن يصنع الفارق، في إشارة واضحة إلى شقيقه راشفورد، الذي غاب عن قائمة المنتخب في اليورو.
والحقيقة أن ساوثجيت لم يكن أمامه خيار آخر، لأن راشفورد كان في أسوأ حالاته في الموسم المنتهي، ولهذا اكتفى باللاعبين الذين ضمهم في البداية، والمجبرعلى الاستعانة بهم في مباراة المنتخب الثالثة أمام منتخب سلوفينيا الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة في الدورالأول للبطولة.

أخبار ذات صلة
فارجا يخضع لجراحة بعد كسر «الخد»!
فان دايك: الانتقادات ليست مزعجة!
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة
كأس الأمم الأوروبية
يورو 2024
ألمانيا
منتخب إنجلترا
ماركوس راشفورد
آخر الأخبار
"الاتحاد للشحن" توسع شبكة رحلاتها إلى مدريد
اقتصاد
"الاتحاد للشحن" توسع شبكة رحلاتها إلى مدريد
اليوم 13:12
جامعة أم القيوين.. برامج أكاديمية تواكب تطلعات سوق العمل
علوم الدار
جامعة أم القيوين.. برامج أكاديمية تواكب تطلعات سوق العمل
اليوم 13:07
المصرف المركزي يطرح مناقصة للأذونات النقدية تشمل 4 إصدارات
اقتصاد
المصرف المركزي يطرح مناقصة للأذونات النقدية تشمل 4 إصدارات
اليوم 13:02
فارجا يخضع لجراحة بعد كسر «الخد»!
الرياضة
فارجا يخضع لجراحة بعد كسر «الخد»!
اليوم 12:00
فان دايك: الانتقادات ليست مزعجة!
الرياضة
فان دايك: الانتقادات ليست مزعجة!
اليوم 11:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©