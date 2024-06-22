بني ياس والنصر يتصدران «السلوك المنضبط» في «المحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

تصدر ناديا بني ياس والنصر على التوالي قائمة «السلوك المنضبط» لموسم 2023-2024، بخلو سجلات الناديين من أية غرامة مالية في 5 مسابقات على صعيد المحترفين شملت «كأس رئيس الدولة، دوري أدنوك للمحترفين، كأس السوبر الإماراتي، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري المحترفين تحت 21 عاماً».

وكشفت إحصائية رقمية لـ «الاتحاد»، بناءً على قرارات لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة، انخفاض قيمة الغرامات المالية بما نسبته 44%، حيث وصل إجمالي الغرامات المالية لموسم 2023-2024 إلى نحو 973 ألف درهم، مقابل 2.183.000 مليون درهم بنهاية موسم 2022-2023.

وتفصيلاً، شملت الغرامات المالية، بحسب قرارات الانضباط لموسم 2023-2024، ما مجموعه 559 ألف درهم غرامات في «دوري أدنوك للمحترفين»، مقابل 170 ألف درهم في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، إضافة إلى 119 ألف درهم إجمالي غرامات «البطولة الأغلى»، علاوةً على 125 ألف درهم إجمالي غرامات «دوري تحت 21»، فيما خلت مباراة «كأس السوبر الإماراتي»، والتي جمعت شباب الأهلي والشارقة 6-2 من عقوبات الانضباط.

واعتلى نادي الوصل المتوج بثنائية كأس رئيس الدولة، ودرع دوري أدنوك للمحترفين، قائمة الغرامات المالية في موسم 2023-2024، بما مجموعه 300 ألف درهم، توزعت ما بين 230 ألف درهم عقوبات في الدوري، و70 ألف درهم عقوبات مباريات بطولة الكأس.

وحل ثانياً في القائمة ذاتها، نادي الشارقة بما مجموعه 160 ألف درهم، مقابل 99 ألف درهم غرامات مالية على نادي اتحاد كلباء، و90 ألف درهم على نادي شباب الأهلي، 85 ألف درهم «الوحدة»، 80 ألف درهم «عجمان»، 60 ألف درهم «حتا»، 59 ألف درهم «الإمارات»، 50 ألف درهم «البطائح»، 40 ألف درهم «العين»، 20 ألف درهم «خورفكان والجزيرة»، فيما خلت سجلت بني ياس والنصر من الغرامات المالية.

ونال ماركوس فينسيوس لاعب نادي الشارقة أعلى غرامة مالية على اللاعبين في الموسم بلغت 70 ألف درهم، إضافة إلى الإيقاف مباراتين بداعي الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس، في المباراة أمام اتحاد كلباء 1-2 في إياب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

في المقابل، نال الوصل أعلى عقوبة مالية على صعيد الأندية بلغت 70 ألف بسبب ألفاظ الجماهير غير اللائقة في مباراة الفريق امام النصر ضمن «الجولة 26» والأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين، وسبقها فرض غرامة مالية 60 ألف درهم على النادي لقيام جماهيره بإشعال عبوات دخانية في المباراة أمام شباب الأهلي ضمن «الجولة 25» للدوري.

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الغرامات المالية حسب المسابقات «بالدرهم»:

كأس رئيس الدولة: 119.000

دوري أدنوك للمحترفين: 559.000

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: 170.000

كأس السوبر الإماراتي: 0

دوري المحترفين تحت 21 عاماً: 125.000

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مجموع الغرامات المالية حسب الأندية «كل المسابقات»:

300.000 الوصل

160.000 الشارقة

99.000 اتحاد كلباء

90.000 شباب الأهلي

85.000 الوحدة

80.000 عجمان

60.000 حتا

59.000 الإمارات

50.000 البطائح

40.000 العين

20.000 خورفكان

20.000 الجزيرة

0 بني ياس

0 النصر