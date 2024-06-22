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الرياضة

تعادل هولندا وفرنسا ينسف «رقم أمم أوروبا القياسي»!

تعادل هولندا وفرنسا ينسف «رقم أمم أوروبا القياسي»!
22 يونيو 2024 12:30

برلين (د ب أ)
شهدت بطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» المقامة حالياً في ألمانيا، انتهاء الرقم القياسي الخاص بعدد المباريات المتتالية التي لم تشهد تعادلاً سلبياً في بطولات اليورو.
وتعادل المنتخب الهولندي مع نظيره الفرنسي سلبياً في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.
وقبل مباراة أمس كانت بطولة الأمم الأوروبية شهدت تسجيل أهداف في 50 مباراة متتالية للمرة الأولى في التاريخ، وكانت آخر مباراة انتهت بالتعادل السلبي في بطولة أمم أوروبا هي مباراة إنجلترا وأسكتلندا التي أقيمت يوم 18 يونيو 2021 بدور المجموعات بالبطولة.
يذكر أن هولندا وفرنسا اقتربا من التأهل لدور الـ16 بالبطولة، حيث رفع كل منهما رصيده إلى أربع نقاط، ويوجد المنتخب الهولندي على القمة بفارق الأهداف أمام المنتخب الفرنسي، والمنتخب النمساوي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في حين يقبع المنتخب البولندي في المركز الأخير بلا رصيد، وودع منافسات البطولة رسمياً قبل مباراة الجولة الأخيرة.

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