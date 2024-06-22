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الرياضة

خالد عيسى وإيريك يتصدران المشاركة مع العين بـ 1767 دقيقة

خالد عيسى وإيريك يتصدران المشاركة مع العين بـ 1767 دقيقة
22 يونيو 2024 13:04

علي معالي (أبوظبي) 
تصدر الثنائي خالد عيسى حارس مرمى العين وزميله المدافع إيريك دي مينيزس دقائق المشاركة مع «الزعيم» هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين، بواقع 1767 دقيقة لكل لاعب، ولكن يتفوق إيريك في عدد المباريات، الذي وصل إلى 21 مباراة، مقابل 20 مباراة لخالد عيسى، ونجح الحارس الأمين في أن يفرض نفسه بمنتهى القوة هذا الموسم وقيادة فريقه إلى تحقيق لقب غائب منذ 2003، بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، حيث لعب خالد دوراً أساسياً في عودة اللقب القاري، في حين تميز إيريك بتمريراته الذهبية التي وصلت إلى 6 تمريرات، متساوياً مع زميله كاكو، وسجل هدفاً واحداً.
احتل العين المركز الثالث في الترتيب العام بدوري أدنوك للمحترفين برصيد 45 نقطة لموسم 2023-2024، واعتمد مدرب الفريق الأرجنتيني هيرنان كريسبو على 37 لاعباً، وهو عدد كبير، لكن تواجد العين ما بين المسابقات المحلية والآسيوية وكثرة وضغط المباريات، جعله يعتمد على أكبر عدد من لاعبيه، لدرجة أنه تم الدفع بما يقرب من 19 لاعباً ما بين سن الـ 16 عاماً حتى 22 عاماً في الدوري.
والعناصر الشبابية التي تم الدفع بها تتمثل في محمد عباس 11 مباراة (557 دقيقة)، خالد علي البلوشي 5 مباريات (257 دقيقة)، دراماني كوماري 14 مباراة (1087 دقيقة)، مانع سعيد الشامسي مباراة واحدة (9 دقائق)، إسماعيل أوكبوتي مباراة واحدة (90 دقيقة)، منصور سعيد مباراتان (93 دقيقة)، حميد محمد 5 مباريات (172 دقيقة)، جونزاليز مباراتان (58 دقيقة)، ماتياس بالاسيوس 16 مباراة (1180 دقيقة)، خالد صالح مباراة واحدة (14 دقيقة)، سولومون سوسو 6 مباريات (461 دقيقة)، حازم محمد 10 مباريات (247 دقيقة)، جوناتاس سانتوس 10 مباريات (392 دقيقة)، يوسف عبده مباراة واحدة (30 دقيقة)، عبدول تراوري 19 مباراة (1166 دقيقة)، ريلوانو ساركي 6 مباريات (160 دقيقة)، عيسى خلفان مباراة واحدة (3 دقائق)، جوسنا لويندو 15 مباراة (761 دقيقة).
وعن بقية اللاعبين المشاركين في الموسم، فقد جاء كوامي في المركز الثالث بـ 20 مباراة (1703 دقائق)، وسفيان رحيمي رابعاً بـ 18 مباراة (1543 دقيقة)، ثم خامساً حل لابا كودجو 19 مباراة (1522 دقيقة)، ثم كاكو 20 مباراة (1478 دقيقة)، خالد الهاشمي 16 مباراة (1352 دقيقة)، بارك يونج وو17 مباراة (1299 دقيقة)، محمد بوسندة 6 مباريات (483 دقيقة)، سلطان المنذري مباراة واحدة (90 دقيقة)، محمد عبيد شاكر 9 مباريات (458 دقيقة)، سعيد جمعة 15 مباراة (694 دقيقة)، يحيى نادر 13 مباراة (780 دقيقة)، بندر الأحبابي 12 مباراة (952 دقيقة)، أحمد برمان 14 مباراة (626 دقيقة)، خالد محمد البلوشي 14 مباراة (523 دقيقة)، فلاح وليد 11 مباراة (330 دقيقة)، سلطان الشامسي 9 مباريات (356 دقيقة)، عمر أتزيلي 20 مباراة (1009 دقائق).

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