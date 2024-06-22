السبت 22 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

محاولات النصر مستمرة.. ماركيز يستعد لبدء مشواره مع بوتافوجو

محاولات النصر مستمرة.. ماركيز يستعد لبدء مشواره مع بوتافوجو
22 يونيو 2024 13:30

علي معالي (أبوظبي) 
رفض البرازيلي آلان ماركيز لاعب الوحدة السابق الراحة، حيث يتدرب بشكل منفرد لحين الانضمام الرسمي إلى فريق بوتافوجو البرازيلي أوائل الشهر المقبل، بحسب التعاقد بين الطرفين، بعد رحيله عن «العنابي»، وهناك محاولات مكثفة من النصر لجعل اللاعب يستمر في ملاعبنا لموسم آخر، رغم أن عمره الحالي (33 عاماً)، لكنه بالفعل كان واحداً من العناصر المتميزة في صفوف نادي الوحدة، والدليل على ذلك أنه لعب 23 مباراة، بواقع 2033 دقيقة، محتلاً المركز الثالث بين صفوف الفريق.
ويتواجد ماركيز حالياً في ريو دي جانيرو بالبرازيل، ويستعد لتقديم نفسه بشكل رسمي مع فريقه الجديد، أوائل الشهر المقبل، ولم يترك اللاعب التدريب، حيث تعاقد مع مدرب بدني خاص، ويركز في هذه التدريبات على تقوية العضلات والقوة، حتى يدخل منافساته المقبلة مع فريقه بوتافوجو أو نجاح النصر في مفاوضاته الحالية بشكل جيد ومناسب، خاصة أن الدوري البرازيلي دخل مراحل متقدمة، وهناك حماس كبير لدى اللاعب ماركيز بالعودة إلى الملاعب البرازيلية بعد غياب 12 عاماً قضاها ما بين أودينيزي، نابولي (إيطاليا) وإيفرتون (إنجلترا) والوحدة، وقبل هذه الرحلة الاحترافية كان آلان ماركيز بفريق فاسكو دا جاما، وفي الموسم المنتهي مع الوحدة لعب ماركيز 34 مباراة من أصل 42 مباراة للفريق، وسجل ثلاثة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة.

أخبار ذات صلة
دبا الحصن يقترب من ضم دانيلزينيو
خالد عيسى وإيريك يتصدران المشاركة مع العين بـ 1767 دقيقة
النصر
الوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
بوتافوجو
آخر الأخبار
هابيك (يسار الصورة) يصافح تشينغ شانجي مدير وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية
الأخبار العالمية
برلين وبكين تبحثان زيادة الرسوم الأوروبية على شركات الصين
اليوم 17:28
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في منطقة دونيتسك
الأخبار العالمية
قتلى في هجوم صاروخي على دونيتسك
اليوم 17:08
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجمع «النخبة» في إيطاليا غداً
الرياضة
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجمع «النخبة» في إيطاليا غداً
اليوم 17:00
الأردن يعلن العثور على متفجرات داخل منزل في العاصمة
اقتصاد
الأردن يعلن العثور على متفجرات داخل منزل في العاصمة
اليوم 16:56
البطولة السادسة من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في مصر
الرياضة
البطولة السادسة من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في مصر
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©