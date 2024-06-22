محاولات النصر مستمرة.. ماركيز يستعد لبدء مشواره مع بوتافوجو

علي معالي (أبوظبي)

رفض البرازيلي آلان ماركيز لاعب الوحدة السابق الراحة، حيث يتدرب بشكل منفرد لحين الانضمام الرسمي إلى فريق بوتافوجو البرازيلي أوائل الشهر المقبل، بحسب التعاقد بين الطرفين، بعد رحيله عن «العنابي»، وهناك محاولات مكثفة من النصر لجعل اللاعب يستمر في ملاعبنا لموسم آخر، رغم أن عمره الحالي (33 عاماً)، لكنه بالفعل كان واحداً من العناصر المتميزة في صفوف نادي الوحدة، والدليل على ذلك أنه لعب 23 مباراة، بواقع 2033 دقيقة، محتلاً المركز الثالث بين صفوف الفريق.

ويتواجد ماركيز حالياً في ريو دي جانيرو بالبرازيل، ويستعد لتقديم نفسه بشكل رسمي مع فريقه الجديد، أوائل الشهر المقبل، ولم يترك اللاعب التدريب، حيث تعاقد مع مدرب بدني خاص، ويركز في هذه التدريبات على تقوية العضلات والقوة، حتى يدخل منافساته المقبلة مع فريقه بوتافوجو أو نجاح النصر في مفاوضاته الحالية بشكل جيد ومناسب، خاصة أن الدوري البرازيلي دخل مراحل متقدمة، وهناك حماس كبير لدى اللاعب ماركيز بالعودة إلى الملاعب البرازيلية بعد غياب 12 عاماً قضاها ما بين أودينيزي، نابولي (إيطاليا) وإيفرتون (إنجلترا) والوحدة، وقبل هذه الرحلة الاحترافية كان آلان ماركيز بفريق فاسكو دا جاما، وفي الموسم المنتهي مع الوحدة لعب ماركيز 34 مباراة من أصل 42 مباراة للفريق، وسجل ثلاثة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة.