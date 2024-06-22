دبا الحصن يقترب من ضم دانيلزينيو

علي معالي (أبوظبي)

دخل نادي دبا الحصن في مفاوضات جادة ومكثفة لضم لاعب خط الوسط البرازيلي دانيال سامبايو سيمويس (28 عاماً)، والمعروف باسم دانيلزينيو، حيث يلعب على سبيل الإعارة لفريق فلومينينسي، من نادي أتلتيكو جويانينسي بالدوري البرازيلي، ويخضع اللاعب لفحوصات طبية، تمهيداً للتعاقد معه، ليكون أحد عناصر دبا الحصن في «سنة أولى احتراف»، لهذا الفريق الوافد الجديد إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وكانت رغبة اللاعب في الانتقال بالخارج في أول تجربة احترافية بعد أن نال فرصاً قليلة تحت قيادة جاير فينتورا مدرب أتلتيكو جويانينسي، حيث شارك في 14 مباراة فقط، ويبدو أن اللاعب يرفض دكة بدلاء الفريق ويريد تجربة الاحتراف الخارجي، حيث كانت هناك محاولات لإقناعه بالبقاء، ولكن رغبته الخارجية كانت أقوى.

لعب الوافد الجديد لملاعبنا لعدة أندية برازيلية وهي، فلومينينسي، أوستي، بوتافوجو، باهيا، وأتلتيكو جويانينسي.