السبت 22 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا الحصن يقترب من ضم دانيلزينيو

دبا الحصن يقترب من ضم دانيلزينيو
22 يونيو 2024 15:01

علي معالي (أبوظبي)
دخل نادي دبا الحصن في مفاوضات جادة ومكثفة لضم لاعب خط الوسط البرازيلي دانيال سامبايو سيمويس (28 عاماً)، والمعروف باسم دانيلزينيو، حيث يلعب على سبيل الإعارة لفريق فلومينينسي، من نادي أتلتيكو جويانينسي بالدوري البرازيلي، ويخضع اللاعب لفحوصات طبية، تمهيداً للتعاقد معه، ليكون أحد عناصر دبا الحصن في «سنة أولى احتراف»، لهذا الفريق الوافد الجديد إلى دوري أدنوك للمحترفين.
وكانت رغبة اللاعب في الانتقال بالخارج في أول تجربة احترافية بعد أن نال فرصاً قليلة تحت قيادة جاير فينتورا مدرب أتلتيكو جويانينسي، حيث شارك في 14 مباراة فقط، ويبدو أن اللاعب يرفض دكة بدلاء الفريق ويريد تجربة الاحتراف الخارجي، حيث كانت هناك محاولات لإقناعه بالبقاء، ولكن رغبته الخارجية كانت أقوى.
لعب الوافد الجديد لملاعبنا لعدة أندية برازيلية وهي، فلومينينسي، أوستي، بوتافوجو، باهيا، وأتلتيكو جويانينسي.

أخبار ذات صلة
محاولات النصر مستمرة.. ماركيز يستعد لبدء مشواره مع بوتافوجو
خالد عيسى وإيريك يتصدران المشاركة مع العين بـ 1767 دقيقة
دبا الحصن
دوري أدنوك للمحترفين
فلومينينسي
الدوري البرازيلي
آخر الأخبار
هابيك (يسار الصورة) يصافح تشينغ شانجي مدير وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية
الأخبار العالمية
برلين وبكين تبحثان زيادة الرسوم الأوروبية على شركات الصين
اليوم 17:28
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في منطقة دونيتسك
الأخبار العالمية
قتلى في هجوم صاروخي على دونيتسك
اليوم 17:08
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجمع «النخبة» في إيطاليا غداً
الرياضة
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجمع «النخبة» في إيطاليا غداً
اليوم 17:00
الأردن يعلن العثور على متفجرات داخل منزل في العاصمة
اقتصاد
الأردن يعلن العثور على متفجرات داخل منزل في العاصمة
اليوم 16:56
البطولة السادسة من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في مصر
الرياضة
البطولة السادسة من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في مصر
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©