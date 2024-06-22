«أبيض الشباب» إلى الطائف لخوض تحديات «غرب آسيا»

دبي (الاتحاد)

غادرت ظهر اليوم، بعثة منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة إلى مدينة الطائف، للمشاركة في بطولة الديار العربية «غرب آسيا الثالثة للشباب»، التي يستضيفها الاتحاد السعودي، للفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل، ويُشارك فيها 12 منتخباً تم توزيعها على ثلاث مجموعات.

وضمت بعثة المنتخب 23 لاعباً بحسب لائحة البطولة، هم، نهيان مبارك الهلالي، حمد حسين المنهالي، يوسف أحمد المرزوقي (الجزيرة)، سيف عبيد الكعبي، سعيد عامر إبراهيم (الشارقة)، حمدان سعيد باسويدان، علي عبدالله الصفار، عبدالله حسن أحمد، غيث بدر سهيل، محمد فهد البناي، محمد جمعة المنصوري (شباب الأهلي)، سهيل عمر البلوشي، عامر أحمد الفارسي، عيد محمد الحمادي، حازم محمد (العين) عبيد سالم بوسماح، مايد عادل خميس، عيسى عبدالله محمد (النصر)، أحمد ناصر العبيدلي، محمد ناصر العبيدلي، محمد عبدالسلام بوزيري، راشد عبدالله المزروعي، فيصل إسماعيل الفهيم (الوصل).

ويستهل «أبيض الشباب» مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب البحرين الشقيق يوم الأربعاء المقبل على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، لحساب المجموعة الثالثة، التي تضم كذلك منتخبي سوريا وفلسطين.

ويتأهل صاحب المركز الأول في المجموعات الثلاث، بالإضافة لأفضل منتخب في المركز الثاني، للدور نصف النهائي للبطولة.