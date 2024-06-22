«الاتحاد أرينا» تحتفي بإنجاز «بوسطن سيلتكس» الأميركي

أبوظبي (الاتحاد)

أضاءت «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس بأبوظبي باللون الأخضر، احتفالاً بالإنجاز التاريخي لفريق نادي بوسطن سيلتكس، وفوزه بلقب الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين للمرة الثامنة عشرة في مسيرته، حيث تزامن ذلك مع احتفالات النادي مع جماهيره في قلب ولايته الأم ماساشوستس مع عرض كرنفالي مبهر.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ورابطة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين في وقت سابق من العام الجاري عن استضافة أبوظبي مواجهتين قويتين بين بوسطن سيلتكس، حامل لقب الدوري لهذا العام، ودنفر ناجتس بطل الدوري للعام الماضي في إطار مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2024 المقدمة من شركة القابضة (ADQ)، وتنطلق المباريات يوم الجمعة 4 أكتوبر، والأحد 6 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.