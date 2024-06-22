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الرياضة

كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجمع «النخبة» في إيطاليا غداً

كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجمع «النخبة» في إيطاليا غداً
22 يونيو 2024 17:00

أبوظبي (الاتحاد)
يحتضن مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، غداً الأحد، منافسات المحطة الثالثة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم 31، التي تواصل حضورها المتميز في مشهد سباقات الخيل العالمية.
وتقام سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف استدامة الخطط النموذجية لدولة الإمارات، وإعلاء نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل، ورفعة شأنه بدول العالم كافة، باعتبارها إرثاً أصيلاً من مسيرة التراث الوطني.
وتشهد المحطة الإيطالية مشاركة مجموعة مميزة من نخبة مرابط الخيل العربية في إيطاليا وأوروبا، في السباق الذي يقام لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث تضم قائمة الخيول المشاركة كلاً من «أبو دي جالورا، الرفاع، التجاني في دي سي، دو دي جالورا، دوبينوليس، جيندور دي بوزولس، سكا دي ليجل، زيفيرو دي شيا».
وتضم قائمة أبطال سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا منذ انطلاقة مشوارها كلاً من: «فزاع الخالدية» 2018 لإسطبلات الخالدية، «أكويا» 2019 للمالك لاندجود واتر لاند، «جازمة عذبه» 2020 لمربط عذبه للسباقات، «حيان» 2021 لياس لإدارة سباقات الخيل، «جارف» 2022 و2023 لهايف بن محمد القحطاني.
من جانبه قال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، نجحت محطة إيطاليا في أن ترتقي للمصاف المتقدمة في السباقات العالمية، واستطاعت تأكيد جدارتها في كل عام من حيث المشاركة الكبيرة والاستفادة المهمة من الملاك والمربين، إلى جانب ما تحظى به من أصداء إعلامية واسعة».
وأضاف: «نؤكد أن دعم سموه ودوره الريادي أحدث نقلة نوعية بمسيرة الخيل العربي على الصعيد العالمي، حتى أصبحت الكأس الغالية ومسيرتها التاريخية امتداداً مميزاً لريادة الإمارات ورعايتها المتواصلة لسباقات الخيل العربية، معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاحات المستمرة التي تشهدها كل محطة من سباقات الكأس الغالية».
وتابع: «سعداء بالإقبال الكبير على المشاركة من قبل نخبة مرابط الخيل الإيطالية والأوروبية في سباق المحطة الثالثة للكأس الغالية بعد فرنسا وتونس، كما نفخر ونعتز باستمرارية رسالة وأهداف جولات الكأس الغالية وفق الخطط المعتمدة والطموحة لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه وتشجيع اقتنائه وتربيته».

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