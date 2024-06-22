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الرياضة

تشيلي وبيرو.. «الأكبر سناً» في «كوبا أميركا»

تشيلي وبيرو.. «الأكبر سناً» في «كوبا أميركا»
22 يونيو 2024 18:00

علي معالي (أبوظبي)
مع انطلاقة بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، والمقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، يتصدر منتخبا تشيلي وبيرو قائمة الأكبر سناً بين اللاعبين في تاريخ هذه البطولة، وكانت مباراة تشيلي وبيرو في الجولة الأولى، والتي انتهت بالتعادل السلبي شاهداً على هذا.
يتصدر الشهير «كلاوديو برافو» حارس مرمى تشيلي قائمة اللاعبين حالياً ب 41 عاماً و70 يوماً، متجاوزاً البوليفي كارلوس تروكو في عام 1997، الذي لعب في 39 عاماً و322 يوماً، والثاني 40 عاماً 172 يوماً، ويأتي مهاجم بيرو «باولو جيريرو» وصيفاً بـ 40 عاماً و5 أشهر 18 يوماً في نفس يوم المباراة التي جرت أمس السبت، والتي جرت في ولاية تكساس.
ويأتي ترتيب أقدم اللاعبين الذين لعبوا في كوبا أميركا كالتالي: كلاوديو برافو(41 عاماً وشهرين و4 أيام) في نسخة 2024، وباولو جيريرو (40 عاماً، و5 أشهر و18 يوماً) في نفس البطولة الحالية أيضاً، وكارلوس تروكو من بوليفيا، (39 عاماً، و10 أشهر و18 يوماً في 1997)، وخوان كارلوس بازالار من بيرو، (39 عاماً، و4 أشهر و16 يوماً في 2007)، ومارسيلو إليزاجا من الإكوادور(39 عاماً، وشهرين و25 يوماً في 2011)، وخوستو فيلار من باراجواي (38 عاماً و11 شهراً و13 يوماً في 2016)، وريكاردو فونتانا من بوليفيا (38 عاماً و8 أشهر و23 يوماً في 1989)، وبولو كاريرا من الإكوادور (38 عاماً و7 أشهر و6 أيام في 1983)، ولويس جالارزا من بوليفيا (38 عاماً و6 أشهر و14 يوماً في 1989)، وخافيير زانيتي من الأرجنتين (37 عاماً و11 شهراً و7 أيام في 2011).

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