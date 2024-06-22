فاطمة بنت هزاع تُشيد بنتائج فرسان الإمارات في «باريس إيفل لقفز الحواجز»

باريس (الاتحاد)

حقق فرسان الإمارات انطلاقة قوية في بطولة باريس إيفل الدولية لقفز الحواجز التي بدأت انطلقت، برعاية سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ونجح الفارس حميد المهيري في تقديم عرض مميز قاده للتأهل للدور الثاني، بعد تحقيق زمن قياسي بلغ 26:49 ثانية مكنه من صدارة الشوط الافتتاحي لبطولة النجمة الواحدة، المقامة ضمن مسابقات بطولة باريس الدولية، حيث تفوق على نخبة فرسان العالم من فرنسا وأميركا وإسبانيا.

وأعربت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع عن سعادتها بنتيجة فرسان الإمارات في اليوم الافتتاحي لبطولة باريس إيفل الدولية لقفز الحواجز، مشيدة بالزمن القياسي الذي حققه الفارس حميد المهيري وتأهله للدور الثاني من منافسات البطولة العالمية.

وقالت: «شهدنا بصمة الإمارات حاضرة وبقوة في افتتاح بطولة باريس إيفل الدولية لقفز الحواجز، ما يمثل دليلاً مهماً على الإمكانيات الكبيرة لفرسان الإمارات وقدراتهم المحترفة وتمثيلهم المشرف في المحافل العالمية، آملين بمواصلة النتائج الإيجابية في اليوم الثاني والختامي للبطولة».