«الجو جيتسو» يحصد 5 ميداليات في انطلاقة «الجائزة الكبرى» بتايلاند

بانكوك (الاتحاد)

استهل المنتخب الوطني للجو جيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مشواره في بطولة الجائزة الكبرى، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، بتحقيق 5 ميداليات، بعد أداء قوي لبنات الإمارات اللاتي تألقن بشكل لافت في المنافسات.

وجرى تخصيص اليوم الأول من منافسات البطولة لفئة السيدات، وتنوعت الميداليات التي حققتها بطلات منتخبنا الوطني بين ميدالية ذهبية وأخرى فضية وثلاث برونزيات، ونجحت بلقيس الهاشمي في تحقيق ذهبية وزن 45 كجم، فيما توّجت عائشة الشامسي بفضية ذات الوزن في نهائي إماراتي خالص، بينما حققت الميداليات البرونزية كل من ميثاء شريم وزن 48 كجم، وأسماء الحوسني وزن 52 كجم، وشمّا الكلباني وزن 63 كجم.

وأشاد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو بأداء البطلات اللاتي نجحن في صعود منصة التتويج اليوم في ظل المنافسة القوية، مؤكداً أن الدعم اللا محدود الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة مهّد الطريق لهذا الجيل للحفاظ على استدامة الإنجازات وترسيخ ريادة الدولة على ساحات الجو جيتسو القارية والعالمية.

وقال: «نثق بقدرات وإمكانات أبطال منتخبنا الوطني على التألق في الاستحقاقات المختلفة، خصوصا أنهم يحرصون على الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وهو ما ينعكس بوضوح في النجاحات والإنجازات التي يترجمونها على أرض الواقع. ويجسد التفاني والانضباط الذي يظهره الأبطال في التدريبات والمنافسات روح الفريق والعمل الجماعي، ويترجم كفاءة وخبرة الجهاز الفني في تطوير المواهب وصقل مهاراتها».

وأوضح المنهالي أن تفوّق البطلات في منافسات اليوم الأول من البطولة ونجاحهن في التغلب على مجموعة من نخبة اللاعبات العالميات، يحقق الهدف من المشاركة في مثل هذه البطولات، وهو التحضير الأمثل للاستحقاقات العالمية المقبلة وعلى رأسها بطولة العالم للجو جيتسو في اليونان، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في تايلاند.

من جانبه، قال البرازيلي رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني: «أهنئ اللاعبات على هذه الروح وعقلية الانتصار والاجتهاد حتى آخر لحظة من النزالات. لقد التزمت البطلات بتوجيهات الجهاز الفني وتمكنّ من السيطرة في أصعب مراحل النزال، وهو ما يعكس أعلى درجات التركيز والإصرار».

وأضاف: «حرصنا في الفترة الماضية على العمل على مجموعة من فنون ومهارات النزال المتقدمة، وفق برنامج تدريبي متكامل يضمن أرفع معدلات الجاهزية البدنية والنفسية للاعبين، كي يكونوا مستعدين للمنافسة والتغلب على نخبة اللاعبين العالميين، ولعلّ هذا الإنجاز خير دليل على عملنا ونهجنا التدريبي الذي نحرص على تطويره باستمرار».

وقالت بلقيس الهاشمي التي حققت ذهبية وزن 45 كجم: «فخورة باعتلاء منصة التتويج، وسعيدة لأن جهودنا المتواصلة وتحضيراتنا المكثفة خلال الأيام الماضية ساعدتني على تحقيق هذا الإنجاز المميز».

وأضافت: «سنواصل التدريب بنفس العزيمة والإصرار في الأشهر المقبلة، انطلاقا من إدراكنا لأهمية الاستحقاقات التي تنتظرنا خصوصا بطولة العالم للجو جيتسو في اليونان، التي سنسعى جاهدين للتألق فيها والحفاظ على لقبها للعام الخامس على التوالي».

بدورها تقول أسماء الحوسني التي حققت برونزية وزن 52 كجم: «سعيدة بتحقيق هذه الميدالية والصعود على منصة التتويج، حصولي على الميدالية البرونزية ثمرة الكثير من التضحيات والاستفادة من فرص التطور التي يوفرها لنا الاتحاد، خضت عدداً من النزالات الصعبة أمام مجموعة من اللاعبات المحترفات، ولكن بفضل العزيمة والإصرار والالتزام بتعليمات الجهاز الفني تمكنّت من تحقيق هذا الإنجاز».