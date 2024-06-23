تشيلسي يضمّ «موهبة البرازيل»

لندن (أ ف ب)



توصّل تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 5 مرات، إلى اتفاقٍ مع المهاجم البرازيلي إستيفاو ويليان من بالميراس للانتقال إلى صفوف «البلوز»، وفقاً لما أعلنه النادي.

وينضمّ ويليان «17 عاماً» الذي مثّل منتخب بلاده في الفئات العمرية إلى النادي اللندني مقابل 37 مليون دولار بحسب للتقارير.

قال النادي في بيانٍ على موقعه «وافق تشيلسي على صفقة التعاقد مع المهاجم الشاب إستيفاو ويليان من بالميراس، وينضم البرازيلي إلى تشيلسي في الصيف المقبل بشكلٍ رسميّ.

وأضاف «بنى اللاعب البالغ 17 عاماً مسيرةً قويةً في أميركا الجنوبية، أحد أبرز المواهب في المنطقة، بفضل مراوغاته المهارية وسرعته الخارقة، متسبباً في مشكلاتٍ عديدةٍ للمدافعين في موسمه الأوّل في كرة القدم الاحترافية».

سجّل ويليان الذي يشغل مركز الجناح الأيمن 8 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة في 27 مباراة مع بالميراس، ضمن جميع المسابقات في موسم 2023-2024.