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الرياضة

بوتافوجو يرفض القمة في البرازيل

بوتافوجو يرفض القمة في البرازيل
23 يونيو 2024 10:04

برازيليا (د ب أ)

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أهدر بوتافوجو فرصة اعتلاء صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم، عقب خسارته المباغتة 1-2 أمام مضيفه كريسيوما، بالمرحلة الـ11 للمسابقة.
وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز فاسكو دي جاما 4 -1 على ضيفه ساو باولو، وإنترناسيونال على مضيفه جريميو 1- صفر، في حين تعادل كويابا بدون أهداف مع ضيفه أتلتيكو جويانيينسي.
وبادر كريسيوما بالتسجيل مبكراً عن طريق باريتو في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل لوكاس هالتير لمصلحة بوتافوجو في الدقيقة 55 .
وبينما حاول بوتافوجو إدراك الهدف الثاني من أجل الحصول على النقاط الثلاث في الوقت المتبقي من اللقاء، أحرز آرثر كايك هدف الفوز القاتل لفريق كريسيوما في الدقيقة 84، وارتفع رصيد كريسيوما، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة، خلال الموسم الحالي، مقابل 3 تعادلات و3 هزائم، إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر، علما بأنه مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين.
في المقابل، توقف رصيد بوتافوجو، الذي نال خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، مقابل 6 انتصارات وتعادلين، عند 20 نقطة من 11 مباراة، بفارق نقطة واحدة خلف فلامنجو «المتصدر»، الذي لعب 10 لقاءات فقط.

البرازيل
الدوري البرازيلي
بوتافوجو
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